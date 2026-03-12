La encuesta MetricsMx en Michoacán ofrece un primer vistazo al panorama electoral rumbo a la gubernatura de las elecciones 2027.

En Morena, Carlos Torres Piña lidera con 18.3% de las preferencias, seguido por Raúl Morón Orozco con 11.9%.

En la oposición, la independiente Grecia Quiroz encabeza con 26.0%, mientras que el panista Alfonso Martínez Alcázar se ubica cerca con 23.0%.

Sin embargo, la indecisión y el rechazo siguen siendo elevados, lo que anticipa una contienda abierta y competida.

Preferencias en Morena: Torres Piña a la cabeza

Dentro de las filas de Morena, Carlos Torres Piña se posiciona en el primer lugar con un 18.3% de la preferencia ciudadana. Le sigue el senador Raúl Morón Orozco con un 11.9%.

En niveles considerablemente más bajos se encuentran Fabiola Alanís Sámano (3.8%), Gladyz Butanda Macías (3.7%) y Gabriela Desireé Molina Aguilar (2.7%).

No obstante, destaca que el 32.9% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de los perfiles mencionados, mientras que un 19.7% aún no define su postura.

La oposición: Una independiente al frente

En el bloque opositor, la figura independiente Grecia Quiroz lidera con un 26.0%, seguida de cerca por el panista Alfonso Martínez Alcázar quien cuenta con un 23.0% de apoyo. Otros perfiles evaluados muestran cifras menores:

Carlos Herrera Tello (MC): 3.4%

Germán Martínez Cázares (PAN): 3.3%

Daniela De Los Santos (PRI): 3.0%

Guillermo Valencia Reyes (PRI): 2.7%

En este segmento, el rechazo a las opciones presentadas (“Ninguno”) es del 24.5%, con un 9.2% de indecisos.

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx se llevó a cabo mediante un muestreo probabilístico de 600 entrevistas telefónicas a residentes mayores de edad en el estado.

El estudio, que utilizó un sistema de robot con mensajes pregrabados, cuenta con un margen de error de +/-4.00% y un nivel de confianza del 95%. Los datos fueron ajustados conforme a la lista nominal de electores del INE con corte al 5 de febrero de 2026, considerando variables de género, edad y municipio