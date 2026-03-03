La contienda por la gubernatura de Nuevo León comienza a perfilar liderazgos claros en las principales fuerzas políticas del estado.

La encuesta MetricsMx realizada a finales de febrero de 2026 muestra a Mariana Rodríguez al frente en Movimiento Ciudadano, mientras que Adrián de la Garza encabeza las preferencias en el bloque PRI-PAN.

En Morena, Tatiana Clouthier y Andrés Mijes protagonizan una competencia cerrada.

La encuesta MetricsMX refleja también un alto porcentaje de ciudadanos que aún no se inclinan por ningún aspirante rumbo a las elecciones 2027.

Mariana Rodríguez encabeza las preferencias en MC

Dentro de Movimiento Ciudadano (MC), la actual preferencia ciudadana se inclina hacia Mariana Rodríguez Cantú, quien lidera con un 25.2% de las menciones.

Le sigue de cerca Luis Donaldo Colosio Riojas con un 19.5%, mientras que otros perfiles como Héctor García García y Miguel Ángel Flores Serna se mantienen con un 7.5% y 5.3% respectivamente.

Cabe destacar que un 27.2% de los consultados manifestó no preferir a ninguno de los candidatos de este partido.

Perfiles de Movimiento Ciudadano (Eduardo Díaz)

Adrián de la Garza lidera el bloque PRI-PAN

En lo que respecta a la posible alianza o candidaturas del PRI y el PAN, el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, se posiciona al frente con un 19.7% de preferencia. En la lista le siguen:

César Garza Villarreal (PRI): 11.7%.

Fernando Margáin Sada (PAN): 8.4%.

Carlos de la Fuente Torres (PAN): 7.6%.

En este segmento, el porcentaje de personas que optó por “Ninguno” es el más alto, alcanzando un 32.1%.

Perfiles de PRI y PAN (Eduardo Díaz)

La competencia interna en Morena: Clouthier y Mijes

Por parte de Morena, la contienda se muestra más cerrada. Tatiana Clouthier Carrillo encabeza la lista con un 14.5%, seguida muy de cerca por el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, quien cuenta con un 12.4% de la intención de voto.

Otros aspirantes mencionados incluyen a Waldo Fernández González con 10.4%, Clara Luz Flores Carrales con 7.5% y Judith Díaz Delgado con un 5.5%.

Perfiles de Morena (Eduardo Díaz)

Detalles de la metodología de Encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx se basó en una encuesta telefónica realizada los días 25 y 26 de febrero de 2026 a una muestra de 600 adultos residentes en Nuevo León.

El muestreo fue probabilístico, abarcando números fijos y celulares, y los datos fueron ajustados según género, edad y municipio conforme a la lista nominal del INE.

La encuesta MetricsMx cuenta con un margen de error de +/- 4.00% y un nivel de confianza del 95%