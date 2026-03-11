Riult Rivera Gutiérrez es un abogado y político colimense, militante del Partido Acción Nacional (PAN), que actualmente se desempeña como Presidenta Municipal de Colima para el periodo 2024-2027.

Con una carrera forjada en el Poder Legislativo estatal y federal, Rivera asumió la alcaldía capitalina tras encabezar la coalición “Fuerza y Corazón por Colima”, centrando su administración en la recuperación de espacios públicos y la modernización vial.

¿Quién es Riult Rivera Gutiérrez?

Riult Rivera Gutiérrez es un servidor público con una trayectoria ascendente dentro del panismo colimense, pasando por la regiduría, el congreso local y la Cámara de Diputados.

Se le reconoce por su activismo en temas de protección ambiental y por ser el fundador de la asociación civil “Hechos por Colima”, plataforma desde la cual realizó labor comunitaria antes de sus cargos de elección popular.

En su gestión actual, destaca por un estilo de gobierno de “tierra”, realizando recorridos nocturnos y supervisiones directas en colonias para atender demandas de servicios públicos y seguridad.

Riult Rivera Gutiérrez, el alcalde de Colima en 2026. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Riult Rivera Gutiérrez?

Riult Rivera Gutiérrez nació el 5 de agosto de 1981 en la ciudad de Colima. En 2026, tiene 44 años de edad.

¿Riult Rivera Gutiérrez tiene pareja?

Riult Rivera Gutiérrez estuvo casado con la senadora Martha Márquez Alvarado. Su separación se volvió mediática durante el proceso electoral de 2024, en medio de la contienda política.

¿Qué signo zodiacal es Riult Rivera Gutiérrez?

Al haber nacido el 5 de agosto, Riult Rivera Gutiérrez es Leo, perteneciente al elemento Fuego.

Leo se caracteriza por ser un signo de gran carisma, determinación y una naturaleza orientada al liderazgo.

¿Riult Rivera Gutiérrez tiene hijos?

Sí, es padre de familia. A pesar de haber enfrentado controversias públicas relacionadas con obligaciones alimentarias durante su campaña, Riult Rivera ha integrado la figura de la familia como un eje central de su discurso de bienestar en el ayuntamiento.

¿Qué estudió Riult Rivera Gutiérrez?

La formación académica de Riult Rivera Gutiérrez se especializa en el área jurídica y la fiscalización de recursos:

Licenciatura en Derecho por la Universidad de Colima (Título 4746265).

Maestría en Auditoría Gubernamental.

Maestría en Derecho Penal.

¿En qué ha trabajado Riult Rivera Gutiérrez?

Riult Rivera Gutiérrez es conocido por su dominio de la técnica legislativa y su labor como coordinador de agendas ambientales a nivel nacional dentro del PAN. Su trayectoria completa incluye: