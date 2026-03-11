La encuesta MetricsMx revela que Marco Antonio Bonilla Mendoza, alcalde de Chihuahua, y la senadora Andrea Chávez Treviño encabezan las preferencias dentro de sus partidos rumbo a las elecciones 2027.

Marco Antonio Bonilla Mendoza lidera en el PAN con 28.8%, seguido por Daniela Álvarez (11.5%) y Gilberto Loya (6.6%).

En Morena, Chávez Treviño registra 26.9%, mientras que Cruz Pérez Cuéllar alcanza 19.4%.

En PRI y MC, los resultados muestran mayor fragmentación y un alto nivel de rechazo, con más del 50% optando por “ninguno”.

Chihuahua 2027: Preferencias en el PAN

Dentro de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), el actual alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, lidera con un 28.8% de la preferencia ciudadana.

Le siguen la legisladora Daniela Álvarez Hernández con un 11.5% y Gilberto Loya Chávez con un 6.6%.

No obstante, destaca que el 31.2% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de los perfiles presentados, mientras que un 16.1% aún se encuentra indeciso.

Encuesta MetricsMx: Chihuahua 2027, Preferencias en el PAN (Eduardo Díaz)

Escenario en Morena para Chihuahua en las elecciones 2027

Por el lado de Morena, la senadora Andrea Chávez Treviño encabeza la lista con un 26.9% de apoyo, seguida por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien cuenta con el 19.4%.

En posiciones más distantes se encuentran Juan Carlos Loera de la Rosa (5.5%) y Ariadna Montiel Reyes (4.5%). Al igual que en el PAN, existe un sector importante (31.7%) que afirma no tener preferencia por ninguno de estos aspirantes.

Encuesta MetricsMx: Escenario en Morena para Chihuahua en las elecciones 2027 (Eduardo Díaz)

Otras fuerzas políticas (PRI y MC) en Chihuahua

En cuanto a los posibles candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano (MC), los resultados muestran una fragmentación mayor y un alto índice de rechazo o apatía, pues el 51.5% indicó que “ninguno” es de su agrado.

Entre los nombres evaluados destacan:

César Alejandro Domínguez (PRI): 10.3%.

Antonio Meléndez Ortega (PRI): 9.6%.

Alfredo Lozoya Santillán (MC): 6.7%.

Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC): 4.8%

Encuesta MetricsMx: Otras fuerzas políticas (PRI y MC) en Chihuahua (Eduardo Díaz)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx fue realizado el 23 de febrero de 2026 mediante una encuesta telefónica con robot a 600 ciudadanos mayores de edad residentes en el estado de Chihuahua.

El muestreo fue probabilístico, ajustado según género, edad y municipio de residencia conforme a la lista nominal del INE. El ejercicio cuenta con un margen de error máximo de +/-4.00% y un nivel de confianza del 95%