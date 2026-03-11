La encuesta MetricsMx revela que Marco Antonio Bonilla Mendoza, alcalde de Chihuahua, y la senadora Andrea Chávez Treviño encabezan las preferencias dentro de sus partidos rumbo a las elecciones 2027.
Marco Antonio Bonilla Mendoza lidera en el PAN con 28.8%, seguido por Daniela Álvarez (11.5%) y Gilberto Loya (6.6%).
En Morena, Chávez Treviño registra 26.9%, mientras que Cruz Pérez Cuéllar alcanza 19.4%.
En PRI y MC, los resultados muestran mayor fragmentación y un alto nivel de rechazo, con más del 50% optando por “ninguno”.
Chihuahua 2027: Preferencias en el PAN
Dentro de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), el actual alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, lidera con un 28.8% de la preferencia ciudadana.
Le siguen la legisladora Daniela Álvarez Hernández con un 11.5% y Gilberto Loya Chávez con un 6.6%.
No obstante, destaca que el 31.2% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de los perfiles presentados, mientras que un 16.1% aún se encuentra indeciso.
Escenario en Morena para Chihuahua en las elecciones 2027
Por el lado de Morena, la senadora Andrea Chávez Treviño encabeza la lista con un 26.9% de apoyo, seguida por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien cuenta con el 19.4%.
En posiciones más distantes se encuentran Juan Carlos Loera de la Rosa (5.5%) y Ariadna Montiel Reyes (4.5%). Al igual que en el PAN, existe un sector importante (31.7%) que afirma no tener preferencia por ninguno de estos aspirantes.
Otras fuerzas políticas (PRI y MC) en Chihuahua
En cuanto a los posibles candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano (MC), los resultados muestran una fragmentación mayor y un alto índice de rechazo o apatía, pues el 51.5% indicó que “ninguno” es de su agrado.
Entre los nombres evaluados destacan:
- César Alejandro Domínguez (PRI): 10.3%.
- Antonio Meléndez Ortega (PRI): 9.6%.
- Alfredo Lozoya Santillán (MC): 6.7%.
- Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC): 4.8%
Metodología de la encuesta MetricsMx
La encuesta MetricsMx fue realizado el 23 de febrero de 2026 mediante una encuesta telefónica con robot a 600 ciudadanos mayores de edad residentes en el estado de Chihuahua.
El muestreo fue probabilístico, ajustado según género, edad y municipio de residencia conforme a la lista nominal del INE. El ejercicio cuenta con un margen de error máximo de +/-4.00% y un nivel de confianza del 95%