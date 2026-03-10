Conforme se acercan las elecciones 2027 para renovar la gubernatura de Campeche, la encuesta MetricsMx comienzan a perfilar a los aspirantes más visibles.

La encuesta MetricsMs aplicada el 24 de febrero de 2026 coloca al alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, como puntero en Morena con amplia ventaja, mientras que Eliseo Fernández Montúfar lidera en Movimiento Ciudadano.

En el bloque PRI-PAN, Christian Castro Bello aparece mejor posicionado, aunque el alto nivel de rechazo y la indecisión marcan el rumbo del proceso.

Morena: Gutiérrez Lazarus a la cabeza

En la contienda interna de Morena, el actual alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, domina la intención de voto con un 32.5%.

Sus competidores más cercanos se encuentran a una distancia considerable: Aníbal Ostoa Ortega registra un 8.8% y Elisa María Hernández Romero alcanza un 6.0%.

Es relevante destacar que un 29% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de los perfiles presentados.

Movimiento Ciudadano: La fuerza de Eliseo Fernández

Por el lado de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar mantiene un liderazgo sólido con el 26.4% de las menciones.

Le sigue la actual alcaldesa de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre, quien cuenta con un 16.4% de apoyo.

Al igual que en Morena, existe un sector importante de indecisos o ciudadanos que no optan por los nombres listados, sumando un 28.3% que respondió “ninguno”.

PRI y PAN: Escenario fragmentado y alto rechazo

En el bloque conformado por el PRI y el PAN, Christian Mishel Castro Bello (PRI) es el perfil mejor posicionado con un 14.4%, seguido por Ricardo Medina Farfán (PRI) con un 8.9%.

Por parte del PAN, Yolanda Guadalupe Valladares Valle obtiene un 6.6%.

Sin embargo, el dato más revelador para este grupo político es el alto índice de rechazo, ya que el 43.8% de los entrevistados aseguró que no elegiría a ninguno de los candidatos propuestos por estos partidos.

Metodología de la Encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx es telefónica con robot aplicada a 600 adultos residentes de Campeche.

El muestreo fue probabilístico, abarcando números fijos y celulares, y los resultados fueron ajustados según género, edad y municipio conforme a la lista nominal del INE al 5 de febrero de 2026. El ejercicio cuenta con un margen de error de +/- 4.00% y un nivel de confianza del 95%.