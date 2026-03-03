La encuesta MetricsMx realizada en febrero de 2026 revela un escenario sumamente cerrado rumbo a la gubernatura de Baja California rumbo a las elecciones 2027.

De acuerdo con una encuesta reciente realizada en febrero de 2026, Julieta Andrea Ramírez Padilla encabeza las preferencias entre los posibles candidatos de Morena para la gubernatura de Baja California, aunque en un escenario de competencia sumamente cerrada.

Ramírez Padilla registra un 10.3% de la intención de voto, seguida a una décima de distancia por Juan Carlos Hank Krauss con un 10.2% y por Armando Ayala Robles con un 10.0%.

Otros perfiles evaluados dentro del partido oficialista incluyen a Ismael Burgueño Ruiz con un 6.8% y a Norma Alicia Bustamante con un 3.6%.

Es notable que el rubro de “Ninguno” acumula el 36.0% de las respuestas, mientras que el 19.1% aún no define su preferencia.

La oposición: PRI-PAN y Movimiento Ciudadano

En el bloque opositor conformado por el PRI y el PAN, el priista Adrián Valle Ballesteros destaca con un 13.3% de las menciones.

Por parte de Acción Nacional, Gustavo Sánchez Vázquez y Gina Andrea Cruz Blackledge obtuvieron un 5.7% y 5.5% respectivamente.

Al igual que en Morena, un alto porcentaje de los encuestados (39.0%) manifestó no preferir a ninguno de los perfiles presentados.

Por su parte, en Movimiento Ciudadano (MC), la lista de preferencias es liderada por Bertha Sánchez Lara con un 7.6%. Le siguen Gustavo Adolfo De Hoyos Walther y Karla Patricia Ruiz Macfarland, ambos con un 5.8%, y Daylin García Ruvalcaba con un 4.0%.

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx se llevó a cabo el 23 de febrero de 2026 mediante una encuesta telefónica con robot aplicada a 600 residentes mayores de edad de Baja California.

El muestreo fue probabilístico, abarcando números fijos y celulares, y los datos se ajustaron conforme a la distribución por género, edad y municipio de la lista nominal del INE al 5 de febrero de 2026.

La encuesta MetricsMx cuenta con un margen de error máximo de +/-4.00% y un nivel de confianza del 95%.