La encuesta MetricsMx realizada el 23 de febrero de 2026 revela un panorama cerrado dentro de Morena rumbo a la gubernatura de Baja California Sur de las elecciones 2027.

Christian Agúndez Gómez se encuentra a la cabeza con 20.7% de las preferencias, seguido muy de cerca por Manuel Cota Cárdenas con 19.0%, en empate técnico por el margen de error. Milena Quiroga Romero aparece en tercer lugar con 15.2%.

En la oposición, Francisco Pelayo lidera el bloque PRI-PAN con 13.5%, mientras que Ricardo Barroso encabeza a Movimiento Ciudadano con 11.8%.

Cerrada contienda en Morena

Dentro del partido oficialista, Christian Agúndez Gómez lidera la intención de voto con un 20.7%, seguido de cerca por Manuel Cota Cárdenas, quien registra un 19.0%.

Debido al margen de error del estudio, fijado en +/-4.00%, ambos perfiles se encuentran en un empate técnico.

En la tercera posición aparece la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, con un 15.2% de las preferencias.

Otros aspirantes como Lucía Trasviña Waldenrath (4.4%) y Homero Davis Castro (2.7%) se mantienen en cifras de un solo dígito.

Encuesta MetricsMx: Cerrada contienda en Morena (Eduardo Díaz)

El bloque PRI-PAN y Movimiento Ciudadano

En el bloque opositor conformado por el PRI y el PAN, Francisco Pelayo Covarrubias se posiciona a la cabeza con un 13.5%.

Detrás de él se encuentran Edith Aguilar Villavicencio (10.3%) y Christian Fabrizio Del Castillo Miranda (8.0%).

No obstante, destaca que en esta categoría la opción “Ninguno” alcanza un significativo 40.7%, reflejando un alto nivel de indecisión o rechazo hacia las figuras presentadas por esta coalición.

Encuesta MetricsMx: El bloque PRI-PAN (Eduardo Díaz)

Por su parte, en Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Barroso Agramont encabeza la lista con el 11.8%, superando a Ernesto Altamirano, quien cuenta con el 8.5%.

En este rubro, casi la mitad de los encuestados (49.9%) manifestó no preferir a ninguno de los candidatos propuestos por el partido naranja.

Encuesta MetricsMx: El bloque de Movimiento Ciudadano (Eduardo Díaz)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx fue levantada mediante un sistema de robot telefónico a 600 residentes mayores de edad de Baja California Sur.

El muestreo fue probabilístico, abarcando números fijos y celulares, y se ajustó según la distribución por municipio, género y edad de la lista nominal del INE con corte al 5 de febrero de 2026. El ejercicio cuenta con un nivel de confianza del 95%