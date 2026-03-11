Virgilio Mendoza Amezcua es un político y abogado mexicano, figura clave del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Actualmente se desempeña como Senador de la República representando al estado de Colima en la LXVI Legislatura.

¿Quién es Virgilio Mendoza Amezcua?

Virgilio Mendoza Amezcua fue presidente municipal de Manzanillo en dos periodos distintos y bajo diferentes siglas partidistas. Su trayectoria se distingue por su capacidad de gestión administrativa, así como por su papel en el fortalecimiento del Partido Verde en Colima.

En el ámbito legislativo, Virgilio Mendoza fue designado secretario de la Comisión de Marina en el Senado, donde ha consolidado un perfil técnico vinculado al sector portuario de Manzanillo. Desde este espacio ha impulsado iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura logística y fortalecer la seguridad en los puertos comerciales.

Virgilio Mendoza Amezcua, Senador por Colima del PVEM. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Virgilio Mendoza Amezcua?

Virgilio Mendoza Amezcua nació el 21 de enero de 1972 en Armería, Colima. En marzo de 2026, tiene 53 años de edad.

¿Virgilio Mendoza Amezcua tiene pareja?

Virgilio Mendoza Amezcua estuvo casado con Larissa Acevedo Torres; tras su separación, no se conoce información sobre una pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es Virgilio Mendoza Amezcua?

Al haber nacido el 21 de marzo, Virgilio Mendoza Amezcua es Aries, perteneciente al elemento Fuego. Aries se caracteriza por ser un signo de iniciativa, energía inagotable y liderazgo nato.

¿Virgilio Mendoza Amezcua tiene hijos?

Sí, Virgilio Mendoza Amezcua es padre de familia. Aunque protege la privacidad de sus hijos para mantenerlos alejados del escrutinio político.

¿Qué estudió Virgilio Mendoza Amezcua?

Virgilio Mendoza Amezcua es Licenciado en Administración.

¿En qué ha trabajado Virgilio Mendoza Amezcua?

Virgilio Mendoza Amezcua es ampliamente conocido por su dominio de la política municipal en Manzanillo y su habilidad para construir alianzas pragmáticas que lo han llevado a la cima del legislativo federal. Su trayectoria completa es la siguiente: