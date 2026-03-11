Esther Gutiérrez Andrade, conocida popularmente como “Tey” Gutiérrez, es una educadora y política colimense, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que actualmente se desempeña como Presidenta Municipal de Villa de Álvarez para el periodo 2024-2027.

Tras una exitosa primera gestión (2021-2024), logró una histórica reelección bajo la coalición “Fuerza y Corazón por Colima”, consolidándose como una de las figuras con mayor aprobación ciudadana en la zona metropolitana del estado.

¿Quién es Esther Gutiérrez Andrade?

Esther Gutiérrez Andrade es una servidora pública con una vocación profundamente educativa, cuya trayectoria se divide entre las aulas y la administración municipal.

Es conocida por su cercanía con la población y su capacidad de gestión para rehabilitar el alumbrado público y la seguridad en Villa de Álvarez. Se le reconoce como una figura de unidad dentro de la alianza PRI-PAN y por ser la primera mujer en lograr la reelección consecutiva en su municipio.

¿Qué edad tiene Esther Gutiérrez Andrade?

Esther Gutiérrez Andrade tiene alrededor de 60 años, de acuerdo con registros de candidatura y documentos públicos.

¿Esther Gutiérrez Andrade tiene pareja?

Esther Gutiérrez Andrade mantiene su vida personal en un ámbito reservado. Aunque en ocasiones se le observa acompañada por personas de su círculo cercano, no ha hecho pública una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Esther Gutiérrez Andrade?

Se desconoce la fecha exacta de nacimiento de Esther Gutiérrez Andrade, por lo que no existe un registro público que precise oficialmente su signo zodiacal.

¿Esther Gutiérrez Andrade tiene hijos?

Sí, Esther Gutiérrez Andrade es madre de Carlos Alejandro Ruvalcaba Gutiérrez, quien se desempeña como presidente del Patronato del DIF Municipal de Villa de Álvarez.

¿Qué estudió Esther Gutiérrez Andrade?

La formación académica de Esther Gutiérrez Andrade es eminentemente pedagógica y administrativa:

Licenciatura en Educación Primaria por la Escuela Normal de Colima.

Maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional.

Diplomado en Gestión Municipal.

¿En qué ha trabajado Esther Gutiérrez Andrade?

Esther “Tey” Gutiérrez es reconocida por su capacidad de transitar del liderazgo magisterial a la ejecución gubernamental con altos índices de popularidad. Su trayectoria completa incluye: