A poco más de un año de las elecciones 2027 en Guerrero, la encuesta MetricsMx perfila a los posibles protagonistas de la carrera por la gubernatura.

En Morena, Félix Salgado Macedonio lidera con 11.6%, seguido de Beatriz Mojica y Rogelio Ortega.

En la oposición, el priista Manuel Añorve encabeza con 8.5%, mientras que en Movimiento Ciudadano, Mario Moreno Arcos destaca con 13.0%, la cifra más alta registrada.

Sin embargo, la indecisión y el rechazo dominan entre los votantes.

Morena: Salgado Macedonio a la cabeza

En el bloque de Morena, el senador Félix Salgado Macedonio lidera la intención de voto con un 11.6%.

Le siguen de cerca Beatriz Mojica Morga con un 9.4% y Rogelio Ortega Martínez con un 9.2%.

Más rezagados se encuentran Abelina López Rodríguez (7.9%) y Pablo Amílcar Sandoval (5.2%).

No obstante, el dato más significativo es que el 32.5% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de estos perfiles, mientras que un 17.9% aún no ha definido su postura.

Oposición: PRI y PAN divididos

En lo que respecta a la posible alianza o figuras del PRI y PAN, el priista Manuel Añorve se ubica en el primer sitio con un 8.5%.

En un segundo peldaño, Alejandro Bravo Abarca (PRI) y Gustavo Alarcón Herrera (PAN) empatan con un 6.9% de las preferencias. Les siguen Yesenia Galarza con 5.0% y Eloy Salmerón Díaz con 3.5%.

En este sector, el desinterés es aún más marcado, ya que un contundente 48.9% de los ciudadanos señaló que no votaría por ninguno de los mencionados.

Movimiento Ciudadano: Mario Moreno destaca

Por parte de Movimiento Ciudadano (MC), el ex candidato gubernamental Mario Moreno Arcos mantiene una presencia sólida con el 13.0% de apoyo, la cifra individual más alta registrada en este ejercicio para cualquier candidato.

Gaby Bernal Reséndiz ocupa la segunda posición con un 9.8%, mientras que Julián López Galeana apenas alcanza el 2.2%.

Al igual que en los otros partidos, el rechazo es notable, con un 48.2% de respuestas inclinadas hacia “ninguno”.

Metodología de la encuesta MetricsMx

Los resultados de la encuesta MetricsMx provienen de telefónica automatizada realizada el 24 de febrero de 2026 a una muestra de 600 adultos residentes del estado de Guerrero.

El estudio empleó un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del INE y presenta un margen de error de +/- 4.00% con un nivel de confianza del 95%. Los datos fueron ajustados según variables de género, edad y municipio para garantizar su representatividad