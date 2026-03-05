La encuesta MetricsMx en Querétaro para las elecciones 2027 revela un escenario político marcado por la incertidumbre y la competencia interna.

En el PAN, Ricardo Anaya y Agustín Dorantes protagonizan un virtual empate técnico, mientras que en Morena Santiago Nieto encabeza las preferencias, aunque enfrenta un alto nivel de rechazo ciudadano.

PRI y Movimiento Ciudadano muestran cifras más bajas y un elevado desinterés.

La encuesta MetricsMx, realizado a finales de febrero de 2026, perfila un proceso electoral abierto y con múltiples retos para los partidos.

Cerrada disputa en el Partido Acción Nacional

Dentro de las preferencias para la candidatura del PAN, se registra un virtual empate técnico entre dos figuras clave: Ricardo Anaya Cortés, quien encabeza la lista con un 18.9%, y Agustín Dorantes Lámbarri, que le sigue de cerca con un 18.3%.

Otros perfiles evaluados incluyen a Luis Bernardo Nava Guerrero con un 13.2% y a María Guadalupe Murguía Gutiérrez con un 3.8%.

Es relevante mencionar que un 23.0% de los encuestados manifestó que no prefiere a ninguno de los aspirantes panistas presentados.

Cerrada disputa en el Partido Acción Nacional

Santiago Nieto se posiciona en Morena

En lo que respecta a Morena, el ex titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, se sitúa a la cabeza con un 18.2% de las preferencias.

El resto de los perfiles medidos muestran una distancia considerable: Beatriz Robles Gutiérrez cuenta con un 7.6%, Celia Maya García con un 4.6%, Ricardo Astudillo Suárez (del PVEM) con un 4.3% y Luis Humberto Fernández con un 1.4%.

No obstante, el desafío para este bloque es el alto nivel de desinterés o rechazo, ya que el 46.7% de los participantes respondió que “ninguno” de estos candidatos es de su agrado.

Santiago Nieto se posiciona en Morena

Escenario para PRI y Movimiento Ciudadano

Al evaluar a los posibles candidatos del PRI y MC, Paulina Aguado Romero (MC) lidera con un 8.4%, seguida por Mario Calzada Mercado del PRI con un 7.0%.

Teresa Calzada Rovirosa (MC) y Abigail Arredondo Ramos (PRI) obtuvieron un 6.5% y 5.9% respectivamente.

En este sector, la cifra de personas que no optan por “ninguno” alcanza su punto más alto con un 47.5%.

Escenario para PRI y Movimiento Ciudadano

Metodología de la Encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx se llevó a cabo los días 24 y 25 de febrero de 2026 mediante una encuesta telefónica con robot aplicada a 600 adultos residentes de Querétaro.

El muestreo fue probabilístico, abarcando números fijos y celulares, y los datos fueron ajustados según la lista nominal del INE al 5 de febrero de 2026. El estudio presenta un margen de error de +/-4.00% y un nivel de confianza del 95%