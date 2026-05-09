Ante la alerta por el brote de hantavirus, se ha identificado a Leo Schilperoord como el paciente cero, de acuerdo con información de reportes difundidos por Ansa Latina y medios europeos.

La hipótesis detalla que Leo Schilperoord, un ornitólogo de 70 años y su esposa, Mirjam Schilperoord, de 69 años, murieron tras contagiarse de hantavirus presuntamente durante una expedición de observación de aves en Argentina.

Leo Schilperoord es identificado como paciente cero del brote de hantavirus y ya se investiga caso

Se ha reportado que Leo Schilperoord ha sido identificado como el paciente cero en brote de hantavirus, tras morir el pasado 11 de abril en el crucero con viaje de Argentina a Cabo Verde.

Tras su muerte, el cuerpo de Leo Schilperoord fue depositado en la isla de Santa Elena, un territorio británico del Atlántico Sur.

Mientras que en la hipótesis, su esposa Mirjam Schilperoord también enfermó a bordo del crucero; sin embargo, tras viajar hasta Sudáfrica, murió en el hospital de Johannesburgo en Sudáfrica el 26 de abril.

El matrimonio Schilperoord, era una pareja de Haulerwijk, un poblado de alrededor de 3000 personas al norte de Países Bajos.

Tras los hechos, las autoridades sanitarias siguen trabajando para evitar la propagación del hantavirus, pese a la alerta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que el brote no es de alerta como el Covid-19.

Identifican a Leo Schilperoord como paciente cero del brote de hantavirus (Especial )

Familia y vecinos de Leo Schilperoord, paciente cero, habrían confirmado contagio de hantavirus

El contagio por hantavirus de Leo Schilperoord, el paciente cero, habría sido confirmado gracias a un obituario publicado por familiares y amigos para la pareja.

El obituario fue publicado en periódicos locales, en el que la familia de Leo Schilperoord, el paciente cero, precisó que la pareja viajó a Sudamérica desde noviembre de 2025.

Lo que confirma una vez más que el brote de hantavirus se propagó en Argentina a partir del crucero a Cabo Verde, y donde se trabaja para evitar la propagación.