La encuesta MetricsMx perfila en Quintana Roo a los aspirantes con mayor respaldo ciudadano rumbo a las elecciones 2027.

En Morena, Ana Patricia Peralta de la Peña lidera con 20.3%, seguida por Rafael Marín (12.2%) y Eugenio Segura (10.4%).

En la oposición, la priista Cora Amalia Castilla Vázquez encabeza con 20.6%, mientras que en Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez se posiciona como puntero con 25.3%.

El estudio refleja, sin embargo, altos niveles de indecisión y rechazo hacia los perfiles actuales.

Morena: Peralta de la Peña a la cabeza

En la contienda interna de Morena, la actual presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, encabeza las preferencias con un 20.3%.

Le siguen Rafael Marín con un 12.2% y el senador Eugenio Segura Vázquez, quien registra un 10.4%.

Otros perfiles mencionados incluyen a Estefanía Mercado Asencio (5.4%) y Marybel Villegas Canché (2.2%).

No obstante, destaca que un 29.3% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de los aspirantes listados.

Encuesta MetricsMx: Paty Peralta de la Peña a la cabeza en Morena (Eduardo Díaz)

Oposición: El PRI lidera sobre el PAN

Dentro de la alianza opositora conformada por el PRI y el PAN, la priista Cora Amalia Castilla Vázquez se despega de sus contendientes con un 20.6% de la intención de voto.

Por parte del PAN, David Ortiz Mena alcanza un 10.4%, mientras que la senadora Mayuli Martínez Simón se queda con el 5.0%. En este sector, el rechazo a las opciones presentadas es aún mayor, con un 36.3% de personas que respondieron “ninguno”.

Otros perfiles como Pedro José Flota Alcocer y Leslie Hendricks Rubio se mantienen por debajo del 4%.

Encuesta MetricsMx: El PRI lidera sobre el PAN (Eduardo Díaz)

Movimiento Ciudadano: El factor Pech

En el caso de Movimiento Ciudadano (MC), el Dr. José Luis Pech Várguez mantiene una ventaja sólida con el 25.3% de las menciones.

Supera a figuras como Roberto Palazuelos, quien cuenta con el 9.6%, y a Lidia Rojas Fabro, con un 8.2%.

A pesar del liderazgo de Pech, un 35.0% de los ciudadanos entrevistados señaló no tener preferencia por ninguno de los candidatos del partido naranja.

Encuesta MetricsMx: El factor Pech en Movimiento Ciudadano (Eduardo Díaz)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx fue realizada el 26 de febrero de 2026 mediante una encuesta telefónica automatizada (robot) a una muestra de 600 adultos residentes de Quintana Roo.

El muestreo fue probabilístico, abarcando números fijos y celulares, con datos ajustados según la lista nominal del INE al 5 de febrero de 2026. El ejercicio cuenta con un margen de error de +/- 4.00% y un nivel de confianza del 95%.