La encuesta MetricsMx perfila en Quintana Roo a los aspirantes con mayor respaldo ciudadano rumbo a las elecciones 2027.
En Morena, Ana Patricia Peralta de la Peña lidera con 20.3%, seguida por Rafael Marín (12.2%) y Eugenio Segura (10.4%).
En la oposición, la priista Cora Amalia Castilla Vázquez encabeza con 20.6%, mientras que en Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez se posiciona como puntero con 25.3%.
El estudio refleja, sin embargo, altos niveles de indecisión y rechazo hacia los perfiles actuales.
Morena: Peralta de la Peña a la cabeza
En la contienda interna de Morena, la actual presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, encabeza las preferencias con un 20.3%.
Le siguen Rafael Marín con un 12.2% y el senador Eugenio Segura Vázquez, quien registra un 10.4%.
Otros perfiles mencionados incluyen a Estefanía Mercado Asencio (5.4%) y Marybel Villegas Canché (2.2%).
No obstante, destaca que un 29.3% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de los aspirantes listados.
Oposición: El PRI lidera sobre el PAN
Dentro de la alianza opositora conformada por el PRI y el PAN, la priista Cora Amalia Castilla Vázquez se despega de sus contendientes con un 20.6% de la intención de voto.
Por parte del PAN, David Ortiz Mena alcanza un 10.4%, mientras que la senadora Mayuli Martínez Simón se queda con el 5.0%. En este sector, el rechazo a las opciones presentadas es aún mayor, con un 36.3% de personas que respondieron “ninguno”.
Otros perfiles como Pedro José Flota Alcocer y Leslie Hendricks Rubio se mantienen por debajo del 4%.
Movimiento Ciudadano: El factor Pech
En el caso de Movimiento Ciudadano (MC), el Dr. José Luis Pech Várguez mantiene una ventaja sólida con el 25.3% de las menciones.
Supera a figuras como Roberto Palazuelos, quien cuenta con el 9.6%, y a Lidia Rojas Fabro, con un 8.2%.
A pesar del liderazgo de Pech, un 35.0% de los ciudadanos entrevistados señaló no tener preferencia por ninguno de los candidatos del partido naranja.
Metodología de la encuesta MetricsMx
La encuesta MetricsMx fue realizada el 26 de febrero de 2026 mediante una encuesta telefónica automatizada (robot) a una muestra de 600 adultos residentes de Quintana Roo.
El muestreo fue probabilístico, abarcando números fijos y celulares, con datos ajustados según la lista nominal del INE al 5 de febrero de 2026. El ejercicio cuenta con un margen de error de +/- 4.00% y un nivel de confianza del 95%.