Griselda Martínez Martínez es una política y luchadora social mexicana, reconocida por haber sido la Presidenta Municipal de Manzanillo durante dos periodos consecutivos (2018-2024).

Tras una larga trayectoria en la izquierda mexicana, primero en el PRD y luego como fundadora de Morena en Colima, se integró a las filas de Movimiento Ciudadano.

A finales de 2025, la exalcaldesa fue vinculada a proceso por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la autorización de bonos de subsistencia durante su gestión. Martínez ha calificado estas acciones como una “persecución política”.

¿Quién es Griselda Martínez?

Griselda Martínez se mantuvo seis años al frente de Manzanillo. Logró sanear las finanzas del municipio más importante del estado y sobrevivió a un atentado en 2019, lo que reforzó su imagen de resiliencia.

Ha sido una defensora histórica del medio ambiente, oponiéndose a la privatización de playas y a la degradación de la Laguna de Cuyutlán, lo que la posicionó como una líder social antes que como una política de carrera.

¿Qué edad tiene Griselda Martínez?

Griselda Martínez Martínez nació en Manzanillo, Colima en 1970, por lo que tiene 56 años.

¿Griselda Martínez tiene pareja?

La exalcaldesa ha mantenido su vida familiar en un ámbito estrictamente privado, por lo que no se dispone de información pública sobre la situación sentimental de Griselda Martínez.

¿Qué signo zodiacal es Griselda Martínez?

Dada la falta de una fecha exacta de nacimiento pública (día y mes), no es posible determinar con precisión el signo zodiacal de Griselda Martínez.

¿Griselda Martínez tiene hijos?

Al igual que con su estado civil, Griselda Martínez no comparte detalles sobre su descendencia en perfiles institucionales.

¿Qué estudió Griselda Martínez?

Griselda Martínez cuenta con formación como Técnica en Contabilidad.

¿En qué ha trabajado Griselda Martínez?

Griselda Martínez ha ocupado diversos cargos públicos como militante del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, consolidando con el paso de los años un perfil relevante dentro de la política de Colima.