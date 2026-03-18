La encuesta MetricsMx posiciona a Héctor Santana como el favorito dentro de Morena para la gubernatura de Nayarit en las elecciones 2027, con un 27.8% de las preferencias, más de 10 puntos por encima de Geraldine Ponce (16.1%).

En la oposición, Ivideliza Reyes (PAN) lidera con 18.3%, mientras que en Movimiento Ciudadano la competencia es más cerrada, encabezada por Ignacio Flores Medina con 13%.

Santana y Ponce lideran preferencias en Morena

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, ante la pregunta de quién es el favorito para representar a Morena, Héctor Santana obtuvo un 27.8% de las menciones, seguido por Geraldine Ponce con el 16.1%.

En posiciones posteriores se ubican Jasmine Bugarín (9.7%) y Pavel Jarero (9.4%). Es relevante destacar que un 21.2% de los consultados manifestó no preferir a ninguno de los perfiles presentados.

Encuesta MetricsMx: Santana y Ponce lideran preferencias en Morena (Eduardo Díaz)

Panorama en la oposición: PAN, PRI y MC

En el bloque conformado por el PAN y el PRI, la panista Ivideliza Reyes destaca con un 18.3% de preferencia, superando significativamente al priista Enrique Díaz, quien registra un 9.4%.

No obstante, este sector de la encuesta refleja un alto índice de desafección, ya que el 40.7% de los entrevistados respondió que “ninguno” de los candidatos de estos partidos es de su agrado.

Encuesta MetricsMx: Panorama para PAN y PRI (Eduardo Díaz)

Por su parte, en las filas de Movimiento Ciudadano (MC), la competencia interna se muestra más cerrada pero con niveles de preferencia más bajos.

Ignacio Flores Medina encabeza la lista con un 13.0%, seguido por Luis Zamora con un 10.0% y Citlalli Rubí Huerta con el 5.6%.

En este caso, el sentimiento de rechazo o indecisión es aún mayor, con un 45.3% que optó por la opción “ninguno”.

Encuesta MetricsMx: Panorama para Movimiento Ciudadano (Eduardo Díaz)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx consistió en una encuesta telefónica con robot aplicada a 600 residentes mayores de edad en el estado de Nayarit.

El muestreo probabilístico incluyó números fijos y celulares, ajustando los resultados según la distribución por municipio, género y edad de la lista nominal del INE con corte al 5 de febrero de 2026. El estudio presenta un margen de error de +/- 4.00% y un nivel de confianza del 95%