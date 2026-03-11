La encuesta MetricsMx muestra el panorama político rumbo a las elecciones 2027 de gobernador en Aguascalientes, con perfiles destacados en las principales fuerzas políticas.

En el PAN, Antonio Martín del Campo lidera con 28.7% de las preferencias, seguido por Antonio Arámbula López (16.8%) y Leonardo Montañez (10.9%).

En Morena, Arturo Ávila encabeza con 23.5%, aunque el 42.3% de los encuestados dijo no preferir a ninguno de sus aspirantes.

En Movimiento Ciudadano, Lorena Martínez se posiciona al frente con 22.8%.

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx fue levantada el 23 de febrero de 2026 mediante una técnica de muestreo probabilístico con robot telefónico, consultando a 600 personas mayores de edad residentes en el estado.

El estudio consideró la distribución por municipio de la lista nominal del INE y ajustó los datos por género y edad. El margen de error se estima en +/- 4.00% con un nivel de confianza del 95%