World Tour 2026 de BTS llega con su segunda fecha en concierto este 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Prepárate para llegar a tiempo y no perderte de nada, que desde ya tienes todos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto del 10 de mayo de BTS en Estadio GNP Seguros a continuación:

Check VIP: 10:00 am - 3:45 pm

Compra VIP de merch: 10:00 am

Puertas VIP: 3:00 pm

Soundcheck VIP: 4:00 pm

Puertas Generales: 4:30 pm

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de BTS en Estadio GNP Seguros (Ocesa KPOP)

BTS en Estadio GNP Seguros este 9 y 10 de mayo en su segunda fecha en México

Este 9 y 10 de mayo, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y JungKook de BTS se preparan para su segunda fecha en concierto para México desde el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Concierto del comeback de BTS y con su nuevo disco ARIRANG, que promete ser igual de inolvidable que en su primera fecha.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.