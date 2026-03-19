Con las elecciones 2027 en el horizonte, los primeros sondeos comienzan a delinear el panorama político en Tlaxcala.

La encuesta MetricsMx muestra a Ana Lilia Rivera Rivera como la figura más fuerte dentro de Morena, mientras que Adriana Dávila Fernández encabeza las preferencias en la oposición.

Los resultados también reflejan un alto nivel de indecisión entre la ciudadanía, lo que anticipa una contienda marcada por la competencia y la volatilidad del voto.

Escenario en Morena: Rivera a la vanguardia

En la medición sobre la preferencia de candidatos para el partido Morena, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera obtuvo un 24.2% de respaldo, colocándose como la figura más fuerte del partido.

En segundo lugar se ubica Alfonso Sánchez García con un 15.9%, seguido por Homero Meneses Hernández con un 7.0% y Óscar Flores Jiménez con un 3.7%.

Sin embargo, los resultados también revelan un sector considerable de indecisión o rechazo, ya que el 26.1% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de los nombres propuestos y un 16.5% aún no define su postura.

Encuesta MetricsMx: Escenario en Morena: Rivera a la vanguardia (Eduardo Díaz)

La Oposición: Dávila y Ávalos en la contienda

Por el lado de los partidos de oposición, la panista Adriana Dávila Fernández encabeza la lista con un 13.8% de las preferencias, seguida de cerca por la priista Anabell Ávalos Zempoalteca, quien registra un 11.6%.

Otros perfiles mencionados incluyen a Miriam Martínez Sánchez del PAN (4.9%), Delfino Suárez Piedras de Movimiento Ciudadano (3.9%) y Enrique Padilla Sánchez del PRI (2.0%),.

Un dato relevante en este bloque es el alto índice de desapego hacia los candidatos opositores, pues el 43.2% de los ciudadanos consultados respondió que “ninguno” de los perfiles mencionados es de su agrado.

Encuesta MetricsMx: La Oposición: Dávila y Ávalos en la contienda (Eduardo Díaz)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx fue realizada por medio de un sistema robótico de mensajes pregrabados a una muestra de 600 adultos residentes de Tlaxcala con números telefónicos fijos y celulares. El muestreo probabilístico consideró la distribución por municipio de la lista nominal del INE. El ejercicio estadístico presenta un margen de error máximo de +/-4.00% y un nivel de confianza del 95%