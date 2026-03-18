A poco más de un año de las elecciones 2027 en San Luis Potosí, la encuesta MetricsMx perfila a las figuras con mayor respaldo ciudadano rumbo a la gubernatura.

Ruth Miriam González Silva lidera en el PVEM con 23.0%, mientras que en la oposición Enrique Galindo Ceballos (PAN) encabeza con 19.3%.

En Morena, Rosa Icela Rodríguez Velázquez aparece con 14.9%. Sin embargo, el estudio refleja un alto nivel de indecisión y rechazo hacia los perfiles actuales.

Ruth Miriam González Silva lidera en el Partido Verde

Dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth Miriam González Silva se posiciona como la aspirante favorita con un 23.0% de las menciones.

En segundo lugar dentro de este instituto político se ubica Juan Manuel Navarro Muñiz, quien registra un 12.7% de preferencia.

Sin embargo, destaca que el 31.4% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de los perfiles presentados y un 25.5% aún no define su postura.

Encuesta MetricsMx: Ruth Miriam González Silva lidera en el Partido Verde (Eduardo Díaz)

Enrique Galindo, la carta fuerte de la oposición

En el bloque de la oposición, el actual alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos (PAN), encabeza las preferencias con un 19.3%.

Detrás de él se encuentran perfiles como Josefina Salazar Báez de Movimiento Ciudadano (8.0%), Verónica Rodríguez Hernández del PAN (5.7%), y Marco Antonio Gama Basarte también de MC (5.3%). Por su parte, la priista Sara Rocha Medina aparece con un 2.8% de respaldo.

Al igual que en otros partidos, el rechazo a las opciones actuales es significativo, con un 32.8% que no apoya a ninguno.

Encuesta MetricsMx: Enrique Galindo, la carta fuerte de la oposición (Eduardo Díaz)

Morena y la competencia interna

En el partido Morena, la preferencia se divide principalmente entre las hermanas Rodríguez Velázquez. Rosa Icela Rodríguez Velázquez lidera con un 14.9%, seguida por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez con un 11.7%.

Es en este partido donde se observa el mayor nivel de rechazo hacia los candidatos propuestos, ya que un 39.3% de los participantes respondió que “ninguno” es de su agrado.

Encuesta MetricsMx: Morena y la competencia interna (Eduardo Díaz)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx fue realizado los días 24 y 25 de febrero de 2026 mediante una encuesta telefónica con robot a una muestra de 600 adultos residentes del estado.

El muestreo fue probabilístico, tomando en cuenta la lista nominal del INE y ajustando los datos por género, edad y municipio. Los resultados presentan un margen de error de +/- 4.00% con un nivel de confianza del 95%