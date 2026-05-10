Mägo de Oz se disculpa con México tras la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre Hernán Cortés siguen generando reacciones. Ahora, la banda española de folk metal Mägo de Oz dio su postura.

Así se disculpó Mägo de Oz con México tras la visita de Díaz Ayuso

El fundador de Mägo de Oz, Jesús María Hernández Gil, mejor conocido como Txus di Fellatio, lanzó una disculpa a México tras la visita de Díaz Ayuso.

“(...)siento una profunda vergüenza ante la reciente visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es necesario decir alto y claro: Su voz no es la nuestra.” Txus di Fellatio, Mägo de Oz

Mägo de Oz afirmó que no aceptan que se use suelo mexicano para “hacer apología de figuras históricas que representan dolor y conquista” como lo sería Hernán Cortés.

Mägo de Oz (Mägo de Oz)

La banda expresó que reivindicar la figura de Hernán Cortés “no es un acto de rigor histórico, es una provocación innecesaria”.

Además puntualizó que no hay lugar para la política de confrontación con México, ya que su relación debe estar basada en la “humildad” y aprendizaje “mutuo.”

Incluso, Txus di Fellatio recordó el gesto que tuvo nuestro país en los años 30 durante la Guerra Civil Española donde recibió los refugiados españoles que huyeron de la dictadura de Franco.

“España tiene una deuda eterna con México. Cuando las puertas del mundo se cerraban para nosotros, cuando el fascismo nos expulsaba de nuestra propia casa, México abrió los brazos. Fuisteis el hogar del exilio, la cuna de nuestros intelectuales y el refugio de miles de familias que encontraron en vuestra bandera una segunda oportunidad.” Txus di Fellatio, Mägo de Oz

La agrupación puntualizó que las palabras y actitud de Isabel Díaz Ayuso, no representa lo que sienten miles de madrileños y españoles que ven a México como “una hermana, moderna, vibrante y soberana.”

Al final de su mensaje, Txus di Fellatio cerró su mensaje con el popular grito ¡Viva México, cabrones!

El texto de Mägo de Oz se llevó los aplausos de sus fans que exaltaron que se convirtieran en una voz en “favor del respeto a la diversidad, el entendimiento entre culturas y la solidaridad.”