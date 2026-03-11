Hilda Lizette Moreno Ceballos, conocida en el ámbito público como Lizette Moreno, es una política y administradora colimense, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que actualmente se desempeña como Diputada Local en el Congreso del Estado de Colima.

Con una sólida trayectoria en el sector ejecutivo, particularmente en la promoción turística y la administración de festejos, Moreno es una de las voces con mayor experiencia en el desarrollo económico regional dentro de la actual legislatura.

¿Quién es Hilda Lizette Moreno Ceballos?

Hilda Lizette Moreno es una servidora pública de carrera con una formación especializada en administración y finanzas. Es conocida por haber liderado la Secretaría de Turismo de Colima, donde impulsó la conectividad aérea del estado y la promoción internacional de Manzanillo.

Se le reconoce por su capacidad organizativa, habiendo dirigido el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima (IFFECOL), donde modernizó la Feria de Todos los Santos.

¿Qué edad tiene Hilda Lizette Moreno Ceballos?

Hilda Lizette Moreno Ceballos nació el 20 de julio de 1978 en la ciudad de Colima. En 2026, tiene 47 años de edad (cumplirá 48 en julio próximo).

¿Hilda Lizette Moreno Ceballos tiene pareja?

Hilda Lizette Moreno Ceballos mantiene su vida privada con un enfoque reservado y profesional, por lo que se desconoce su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Hilda Lizette Moreno Ceballos?

Al haber nacido el 20 de julio, Hilda Lizette Moreno es Cáncer, perteneciente al elemento Agua. Cáncer se caracteriza por la lealtad, la intuición y una fuerte orientación hacia la protección.

¿Hilda Lizette Moreno Ceballos tiene hijos?

Sí, es madre de familia. Lizette Moreno suele mencionar que su compromiso con la política nace del deseo de construir un mejor entorno para las futuras generaciones, incluyendo a sus propios hijos.

¿Qué estudió Hilda Lizette Moreno Ceballos?

La preparación académica de Hilda Lizette Moreno Ceballos está orientada a la gestión eficiente de recursos y el derecho:

Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Colima.

Diplomado en Finanzas Públicas.

Diplomado en Derecho Electoral.

¿En qué ha trabajado Hilda Lizette Moreno Ceballos?

Hilda Lizette Moreno Ceballos es ampliamente reconocida por su eficacia en la administración de grandes eventos estatales y su capacidad técnica para dirigir carteras estratégicas del ejecutivo estatal. Su trayectoria completa incluye: