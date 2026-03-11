Margarita Moreno González es una política y administradora colimense que se desempeñó como Presidenta Municipal de Colima en el periodo 2021-2024. Tras una larga militancia en el PRI, partido con el que llegó a la alcaldía de la capital, en 2024 formalizó su renuncia para integrarse a las filas de Movimiento Ciudadano.

¿Quién es Margarita Moreno González?

Margarita Moreno cuenta con una trayectoria marcada por la asistencia social y la gestión de crisis. Antes de llegar a la alcaldía, se desempeñó como Presidenta del Patronato del DIF Estatal Colima, donde impulsó programas para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Es reconocida por su capacidad de comunicación y por haber liderado el ayuntamiento de la capital durante la compleja transición post-pandemia, logrando el reconocimiento de Manzanillo y Colima como municipios con políticas públicas con perspectiva de género.

¿Qué edad tiene Margarita Moreno González?

Margarita Moreno González tiene 47 años, nació el 20 de septiembre de 1978 en la ciudad de Colima.

¿Margarita Moreno González tiene pareja?

Margarita Moreno es viuda. Estuvo casada con el empresario y exsecretario de turismo de Colima, Efraín Heriberto Angulo Rodríguez, quien falleció en 2019.

¿Qué signo zodiacal es Margarita Moreno González?

Al haber nacido el 20 de septiembre, Margarita Moreno González es Virgo, perteneciente al elemento Tierra. Virgo se caracteriza por la meticulosidad, la entrega al trabajo y un fuerte sentido de la responsabilidad social.

¿Margarita Moreno González tiene hijos?

Sí, Margarita Moreno González es madre de cuatro hijos. Su rol como madre jefa de familia ha sido un eje central en su discurso político, especialmente en su defensa de los derechos de las mujeres y la conciliación entre la vida laboral y familiar.

¿Qué estudió Margarita Moreno González?

La formación académica de Margarita Moreno González está orientada a la administración y el desarrollo humano:

Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Colima.

Maestría en Gestión Pública.

Diplomados en Desarrollo Humano y Liderazgo.

¿En qué ha trabajado Margarita Moreno González?

Margarita Moreno González es conocida por su transición de la labor voluntaria y social a la política ejecutiva de alto impacto, destacando por su gestión al frente del Ayuntamiento de la capital colimense. Su trayectoria completa incluye: