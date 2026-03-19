La contienda por la gubernatura de Zacatecas en las elecciones 2027 comienza a perfilarse en la encuesta MetricsMx.

Ulises Mejía Haro y Geovanna Bañuelos de la Torre encabezan las preferencias en Morena, Adolfo Bonilla Gómez domina en la oposición tradicional y Jorge Álvarez Máynez se posiciona con fuerza en MC, aunque persiste un electorado reticente.

La encuesta MetricsMx revela liderazgos iniciales en Morena, PRI-PAN y Movimiento Ciudadano, pero también un alto nivel de indecisión ciudadana que abre un escenario competitivo.

Escenario en Morena: Mejía Haro al frente

En la carrera interna de Morena, el exalcalde Ulises Mejía Haro lidera con un 14.6% de las preferencias. Le sigue de cerca la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre con un 12.5%.

En niveles más bajos de intención de voto se encuentran Verónica Díaz Robles (6.0%), Saúl Monreal (5.3%) y José Narro Céspedes (5.2%).

No obstante, el dato más relevante en este bloque es que el 35.1% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de los perfiles presentados.

Encuesta MetricsMx. Escenario en Morena: Mejía Haro al frente (Eduardo Díaz)

Oposición PRI-PAN: Dominio de Adolfo Bonilla

Dentro de la baraja de aspirantes del PRI y el PAN, el priista Adolfo Bonilla Gómez se posiciona con una ventaja marcada al obtener el 28.7% de las simpatías.

Muy por debajo aparecen Miguel Ángel Varela Pinedo (PAN) con un 7.8%, Claudia Anaya Mota (PRI) con un 7.5% y Noemí Luna Ayala (PAN) con un 5.2%. En este segmento, la opción “Ninguno” alcanza el 31.1%.

Encuesta MetricsMx. Oposición PRI-PAN: Dominio de Adolfo Bonilla (Eduardo Díaz)

Movimiento Ciudadano: Álvarez Máynez con ventaja clara

Por parte de Movimiento Ciudadano (MC), el excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez domina las preferencias con un 28.7%.

Su compañera de partido más cercana es Ana María Romo Fonseca con un 11.0%, mientras que Marco Vinicio Flores Guerrero registra un 3.3%.

Cabe destacar que en este partido se registra el mayor índice de rechazo o indecisión, con un 37.0% que no elige a ninguno de los candidatos sugeridos.

Encuesta MetricsMx. Movimiento Ciudadano: Álvarez Máynez con ventaja clara (Eduardo Díaz)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx fue realizada los días 26 y 27 de febrero de 2026 mediante una técnica de robot telefónico, consultando a 600 ciudadanos mayores de edad residentes en el estado de Zacatecas.

El muestreo probabilístico incluyó números fijos y celulares, con datos ajustados según la lista nominal del INE al 5 de febrero de 2026. El estudio presenta un margen de error de +/- 4.00% y un nivel de confianza del 95%