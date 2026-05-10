Chivas vs Tigres arrancaron la Liguilla de la Liga MX con triunfo del Rebaño Sagrado, 2-0 (3-3 global, avanzó por posición en la tabla) sobre el equipo felino, en la vuelta de cuartos de final celebrada en el Estadio Akron.

Chivas fue superior a Tigres, pese a que llegaba mermado tras las bajas de los 5 seleccionados convocados para el Mundial 2026.

Marcador final: Chivas 2-0 Tigres | Vuelta cuartos de final

Chivas vs Tigres: así fue el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

El partido Chivas vs Tigres de los cuartos de final de la Liga MX tuvo goles y una gran demostración ofensiva del Rebaño Sagrado.

Así fue la victoria de Chivas sobre Tigres:

Minuto 73: Gol de Santiago Sandoval (Chivas)

Minuto 77: Gol de Santiago Sandoval (Chivas)

Tigres elimina a Chivas y avanza a semifinales de la Liga MX. (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Chivas y Tigres en la Liga MX?

Chivas avanzó a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX luego de vencer a Tigres en los cuartos de final, por lo que ahora tendrá que esperar los demás encuentros para conocer a su próximo rival.

Tigres, por su parte, quedaron eliminados de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo tanto, tendrá que prepararse para el siguiente torneo Apertura 2026 y así tratar de pelear por el título.