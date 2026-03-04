Mario Zamora es un diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que representa al estado de Sinaloa en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Sigue leyendo para obtener más detalles sobre su perfil, formación y trayectoria.

¿Quién es Mario Zamora?

Mario Zamora Gastélum es un político y economista nacido en Los Mochis, es miembro del PRI y actualmente se desempeña como diputado federal en la Cámara de Diputados, donde ha promovido propuestas legislativas relacionadas con la economía, el campo, la seguridad y el desarrollo regional desde la perspectiva de su bancada.

¿Qué edad tiene Mario Zamora?

Mario Zamora nació el 10 de octubre de 1974 en Los Mochis, Sinaloa, por lo que actualmente tiene 51 años.

¿Mario Zamora tiene esposa?

Sí, Mario Zamora está casado con Wendy Ibarra de Zamora.

Mario Zamora, diputado federal por el PRI (Ig: @mariozamorag)

¿Qué signo zodiacal es Mario Zamora?

Al haber nacido el 10 de octubre, Mario Zamora es Libra, signo de aire que se caracteriza por ser libre, sociable y creativo.

¿Mario Zamora tiene hijos?

Sí, Mario Zamora y Wendy Ibarra tienen dos hijas y un hijo.

¿Qué estudió Mario Zamora?

Zamora Gastélum tiene una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una maestría en Desarrollo Económico Regional por la London School of Economics and Political Science en Reino Unido.

¿En qué ha trabajado Mario Zamora?

Mario Zamora cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la vida política, destacando cargos como: