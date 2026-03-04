Mario Zamora es un diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que representa al estado de Sinaloa en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Sigue leyendo para obtener más detalles sobre su perfil, formación y trayectoria.
¿Quién es Mario Zamora?
Mario Zamora Gastélum es un político y economista nacido en Los Mochis, es miembro del PRI y actualmente se desempeña como diputado federal en la Cámara de Diputados, donde ha promovido propuestas legislativas relacionadas con la economía, el campo, la seguridad y el desarrollo regional desde la perspectiva de su bancada.
¿Qué edad tiene Mario Zamora?
Mario Zamora nació el 10 de octubre de 1974 en Los Mochis, Sinaloa, por lo que actualmente tiene 51 años.
¿Mario Zamora tiene esposa?
Sí, Mario Zamora está casado con Wendy Ibarra de Zamora.
¿Qué signo zodiacal es Mario Zamora?
Al haber nacido el 10 de octubre, Mario Zamora es Libra, signo de aire que se caracteriza por ser libre, sociable y creativo.
¿Mario Zamora tiene hijos?
Sí, Mario Zamora y Wendy Ibarra tienen dos hijas y un hijo.
¿Qué estudió Mario Zamora?
Zamora Gastélum tiene una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una maestría en Desarrollo Económico Regional por la London School of Economics and Political Science en Reino Unido.
¿En qué ha trabajado Mario Zamora?
Mario Zamora cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la vida política, destacando cargos como:
- 1999-2001: Coordinador de Giras en la Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa
- 2003-2004: Gerente Regional de Programas y Promoción en la Coordinación Regional Noroeste de Financiera Rural
- 2003: Director de Estudios Financieros y Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas de Sinaloa
- 2004-2007: Agente Estatal en Sinaloa de Financiera Rural
- 2007-2010: Consejero político estatal del PRI
- 2007: Consejero político municipal del PRI
- 2010: Candidato a la presidencia municipal de Ahome, Sinaloa por el PRI
- 2007-2010: Diputado local en la LIX Legislatura del Congreso de Sinaloa
- 2011: Director General de Asesoría y Enlace de la Sener
- 2011-2012: Administrador Central de Estudios Tributarios y Aduaneros del SAT
- 2012-2014: Coordinador Regional Noroeste de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur
- 2014-2015: Director de la Coordinación Regional Noroeste de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
- 2015-2017: Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol
- 2017-2018: Director General de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
- 2018-2024: Consejero político nacional del PRI
- 2018-2024: Senador en la LXIV y LXV legislaturas
- 2021-2022: Candidato a la gubernatura de Sinaloa por la Coalición “Va por Sinaloa”
- 2021: Secretario adjunto de la dirigencia nacional del PRI
- 2024-2027: Diputado federal por Sinaloa en la LXVI Legislatura