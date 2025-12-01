Enrique Inzunza Cázarez es un político y jurista sinaloense, senador por Morena en la LXVI Legislatura, donde preside la Comisión de Estudios Legislativos e impulsa proyectos en materia de seguridad pública, justicia y reformas constitucionales.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el Poder Judicial de Sinaloa, donde ocupó cargos de alto nivel antes de incorporarse al ámbito político.

¿Quién es Enrique Inzunza Cázarez?

Enrique Inzunza Cázarez asumió el cargo de senador por Sinaloa en 2024. Antes de llegar al Senado, se desempeñó como Secretario General de Gobierno de Sinaloa y como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cargo que ocupó entre 2016 y 2021.

A lo largo de su trayectoria ha tenido presencia en temas de justicia, derechos constitucionales y fortalecimiento institucional.

¿Qué edad tiene Enrique Inzunza Cázarez?

En 2025, Enrique Inzunza Cázarez tiene 53 años. Nació el 28 de junio de 1972 en Sinaloa.

¿Enrique Inzunza Cázarez tiene esposa?

Sí. Enrique Inzunza Cázarez está casado con Claudia Yuridia Meza Avendaño, quien fue nombrada magistrada del Poder Judicial de Sinaloa en noviembre de 2021.

¿Qué signo zodiacal es Enrique Inzunza Cázarez?

Por haber nacido el 28 de junio, Enrique Inzunza Cázarez es Cáncer, signo asociado a la sensibilidad, la intuición y la disciplina.

¿Enrique Inzunza Cázarez tiene hijos?

No existe información pública confirmada sobre hijos del senador. En sus redes sociales suele aparecer acompañado de su esposa, Claudia Yuridia Meza Avendaño.

¿Qué estudió Enrique Inzunza Cázarez?

Enrique Inzunza Cázarez estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Posteriormente obtuvo una Maestría en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. También realizó un Posgrado en Derecho con especialidad en Criminología por la Universidad de Salamanca España.

¿En qué ha trabajado Enrique Inzunza Cázarez?

Enrique Inzunza Cázarez mantiene una amplia trayectoria en el ámbito judicial y gubernamental: