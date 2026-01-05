Juan de Dios Gámez Mendivil es un arquitecto que incursionó en la política desde hace más de 15 años, consolidándose por segunda vez como el presidente municipal de Culiacán. Durante su gestión ha impulsado obras públicas para garantizar un desarrollo social en la capital de Sinaloa.

¿Quién es Juan de Dios Gámez Mendivil?

Juan de Dios Gámez Mendivil es un político y arquitecto mexicano que se desempeña como el actual presidente municipal de Culiacán, siendo designado por el Congreso del Estado de Sinaloa como alcalde sustituto en junio de 2022, luego de la destitución de su antecesor, y más tarde fue electo por voto popular para el periodo del 2024-2027.

Como alcalde ha impulsado obras de infraestructura, pavimentación de calles y programas sociales, y ha consolidado colaboraciones con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para fortalecer servicios públicos, seguridad y desarrollo urbano en Culiacán.

¿Qué edad tiene Juan de Dios Gámez Mendivil?

Juan de Dios Gámez nació el 23 de febrero de 1985, en Culiacán, Sinaloa, por lo que actualmente tiene 40 años.

¿Juan de Dios Gámez Mendivil tiene esposa?

Sí, Gámez Mendivil está casado con Irma Nidya Gasca Aldama, quien se desempeña como la presidenta de DIF Bienestar de Culiacán.

Juan de Dios Gámez ha sido alcalde de Culiacán en dos ocasiones (Ig: @juandediosgamezmendivil)

¿Qué signo zodiacal es Juan de Dios Gámez Mendivil?

Al haber nacido el 23 de febrero, Juan de Dios Gámez es Piscis, signo que se caracteriza por su empatía, intuición y creatividad.

¿Juan de Dios Gámez Mendivil tiene hijos?

No, de acuerdo con la información disponible, Juan de Dios Gámez Mendivil no tiene hijos, pues en redes sociales solo comparte fotografías junto a su esposa sin mencionar hijos.

¿Qué estudió Juan de Dios Gámez Mendivil?

Juan de Dios Gámez Mendivil estudió Arquitectura en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, cuenta con estudios de maestría en prevención y protección de riesgos laborales en la Universidad de Alcalá, en España.

¿En qué ha trabajado Juan de Dios Gámez Mendivil?

Antes de incursionar en la política, se desempeñó como arquitecto. Más tarde, comenzó a trabajar como funcionario público en puestos como: