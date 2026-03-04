Roxana Rubio Valdez es una diputada local en Sinaloa por el Partido Acción Nacional y una de las figuras políticas más visibles en la vida política del estado. Si quieres conocer más sobre su trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Roxana Rubio Valdez?

Roxana Rubio Valdez es una política mexicana afiliada al PAN, actualmente es diputada local por representación proporcional en el Congreso del Estado de Sinaloa. Asimismo, ha sido coordinadora del grupo parlamentario del PAN y ha presidido comisiones y participado en varias comisiones legislativas. Además, ha tenido roles relevantes dentro del partido en su estado y ha estado involucrada en debates políticos y actividades de oposición en el Poder Legislativo.

¿Qué edad tiene Roxana Rubio Valdez?

No se cuenta con la fecha exacta de nacimiento de Roxana Rubio; sin embargo se sabe que su cumpleaños es el 12 de marzo y que tiene cerca de 45 años.

¿Roxana Rubio Valdez tiene esposo?

Se desconoce si Roxana Rubio tiene pareja, pues si vida personal se mantiene el privado.

Roxana Rubio Valdez, diputada local en Sinaloa por el PAN (FB: Roxana Rubio Valdez)

¿Qué signo zodiacal es Roxana Rubio Valdez?

Al haber nacido el 12 de marzo, Rubio Valdez es Piscis, signo que se caracteriza por ser creativo y sensible.

¿Roxana Rubio Valdez tiene hijos?

Sí, de acuerdo con su página oficial de Facebook, Roxana Rubio tiene tres hijos.

¿Qué estudió Roxana Rubio Valdez?

Roxana Rubio cuenta con una licenciatura en Contaduría Pública por la UAS, una maestría en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Occidente, y un doctorado en Administración Pública y Privada por la Universidad de Durango, Campus Culiacán.

Roxana Rubio Valdez, diputada local en Sinaloa por el PAN (FB: Roxana Rubio Valdez)

¿En qué ha trabajado Roxana Rubio Valdez?

Roxana Rubio Valdez se ha desempeñado en diversos cargos relacionados con la administración pública, destacando puestos como: