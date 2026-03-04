Eduardo Ortiz es un político y abogado mexicano que pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) con una trayectoria bastante amplia que abarca cargos públicos y en la empresa privada. Aquí tienes más detalles sobre quién es y qué ha hecho.

¿Quién es Eduardo Ortiz?

Eduardo Ortiz Hernández es un abogado, empresario y político mexicano afiliado al PAN; asimismo, ha tenido una carrera extensa en el servicio público y en el ámbito privado, destacándose como diputado federal en la LX Legislatura (2006–2009) por el V Distrito de Sinaloa y como secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Sinaloa.

Se registró como candidato al Senado de la República por el PAN y, aunque no resultó electo, continúa activo en la política local.

¿Qué edad tiene Eduardo Ortiz?

Eduardo Ortiz nació el 26 de noviembre de 1963, por lo que actualmente tiene 62 años.

¿Eduardo Ortiz tiene esposa?

Sí, Eduardo Ortiz está casado con Larissa María Ruiz De la Vega.

Eduardo Ortiz, político del PAN (Ig: @eduardoortizh_)

¿Qué signo zodiacal es Eduardo Ortiz?

Al haber nacido el 26 de noviembre, Ortiz es Sagitario, signo que se caracteriza por ser entusiasta, directo y versátil.

¿Eduardo Ortiz tiene hijos?

Sí, Eduardo Ortiz y Larissa De la Vega tienen cuatro hijos.

¿Qué estudió Eduardo Ortiz?

Eduardo Ortiz Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana y estudios de Alta Dirección de Empresas en el IPADE.

¿En qué ha trabajado Eduardo Ortiz?

Eduardo Ortiz cuenta con una trayectoria que combina la actividad pública y empresarial, destacando cargos como: