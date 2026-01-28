Sergio Torres Félix es un político sinaloense, con una trayectoria que abarca desde comenzar en cargos operativos municipales hasta llegar a ser presidente municipal de Culiacán, secretario estatal, diputado local y federal. Continúa leyendo si quieres conocer más acerca del actual dirigente de MC en Sinaloa.

¿Quién es Sergio Torres?

Sergio Torres Félix es un político mexicano y actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en el estado de Sinaloa, donde también se desempeña como diputado local por representación proporcional. Su trayectoria política incluye cargos tanto locales como en la administración pública estatal, y es uno de los principales líderes del Movimiento Naranja en la entidad.

¿Qué edad tiene Sergio Torres?

Sergio Torres nació el 5 de junio de 1966 en Culiacán, Sinaloa, por lo que actualmente tiene 59 años.

¿Sergio Torres tiene esposa?

Sí, Sergio Torres está casado con Aurora López de Torres.

Sergio Torres, dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa (Ig: @sergio_torres_felix)

¿Qué signo zodiacal es Sergio Torres?

Al haber nacido el 5 de junio, Sergio Torres es Géminis, signo que se caracteriza por su inteligencia, gran capacidad de comunicación, adaptabilidad y una mente inquieta.

¿Sergio Torres tiene hijos?

No hay información pública verificable disponible sobre si Sergio Torres Félix tiene hijos; su vida familiar la mantiene en privado.

¿Qué estudió Sergio Torres?

Sergio Torres Félix es Contador Público y Abogado, y cursó sus estudios en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿En qué ha trabajado Sergio Torres?

Sergio Torres ha destinado su trayectoria profesional al ámbito público, destacando en puestos como: