Fernanda Rivera Romo es una política mexicana afiliada al partido Movimiento Ciudadano (MC) y figura clave en la política de Sinaloa, donde ha tenido cargos de representación y liderazgo dentro de su partido.

¿Quién es Fernanda Rivera Romo?

María Fernanda Rivera Romo es una política sinaloense y militante de Movimiento Ciudadano que ha participado en procesos electorales y funciones partidistas en Sinaloa. Fue diputada local en el Congreso del Estado y durante el proceso electoral de 2024 fue candidata al Senado de la República por MC en Sinaloa, obteniendo un importante número de votos. Actualmente también ha sido designada delegada nacional de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, cargo en el que impulsa la organización y fortalecimiento del partido en la entidad.

¿Qué edad tiene Fernanda Rivera Romo?

Fernanda Rivera nació el 11 de junio de 1972, por lo que actualmente tiene 53 años.

¿Fernanda Rivera Romo tiene esposo?

Fernanda Rivera Romo sí tiene esposo, pues ha publicado varias fotografías junto a él; sin embargo, se desconoce cuál es su nombre.

Fernanda Rivera Romo, delegada Nacional de MC en Sinaloa (Ig: @ferriveraromodebloch)

¿Qué signo zodiacal es Fernanda Rivera Romo?

Al haber nacido el 11 de junio, Rivera Romo es Géminis, signo que se caracteriza por ser comunicativo, intelectual y curioso.

¿Fernanda Rivera Romo tiene hijos?

Sí, de acuerdo con sus redes sociales, Fernanda Rivera tiene al menos dos hijos.

¿Qué estudió Fernanda Rivera Romo?

Rivera Romo tiene una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, con diplomados en:

Marketing Político

Administración y Políticas Públicas

Estructura y Normatividad Interna del Partido Revolucionario Institucional

La Teoría de Género y la Perspectiva de los Derechos Humanos

La Teoría de Género, una avanzada idea de justicia

Los derechos humanos de más mujeres

¿En qué ha trabajado Fernanda Rivera Romo?

Fernanda Rivera cuenta con una amplia trayectoria, destacando cargos como: