El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron la desclasificación de una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos por presunta conspiración de narcoterrorismo en asociación con el Cártel de Sinaloa.

Según documentos judiciales, los acusados habrían recibido apoyo de “Los Chapitos” para ganar elecciones y permitir operaciones criminales en el estado.

De ser hallados culpables, enfrentan penas mínimas de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Fiscalía de NY acusa nexos de Rocha Moya con “Los Chapitos”

Según los documentos judiciales, Rubén Rocha y nueve acusados estaban estrechamente alineados con la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocida como “Los Chapitos”.

La acusación alega que la facción de Los Chapitos ayudó a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos.

A cambio de este apoyo, Rocha Moya habría prometido protección a la organización criminal antes y después de asumir su cargo el 1 de noviembre de 2021, permitiendo que “Los Chapitos” operaran con total impunidad en el estado de Sinaloa.

Funcionarios implicados y red de corrupción

Además del gobernador Rubén Rocha, la acusación de la Fiscalía de Nueva York incluye a figuras de alto nivel como:

Enrique Inzunza Cázares: Senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa. Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas. Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos. Juan Valenzuela Millán: Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023. Marco Antonio Almanza Aviles. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa Alberto Jorge Contreras Nunez. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa Gerardo Merida Sanchez. Exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa Jose Antonio Dionisio Hipolito. Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa Juan De Dios Gamez Mendivil. Presidente municipal de Culiacán

Imputan conspiración a Rubén Rocha para traficar fentanilo

Los delitos imputados a Rubén Rocha y nueve funcionarios incluyen conspiración para la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como posesión y conspiración para el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos.

De ser hallados culpables, la mayoría de los acusados, incluido Rocha Moya (de 76 años), enfrentan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.

En el caso de Valenzuela Millán, debido a los cargos de secuestro con resultado de muerte, la pena obligatoria es de cadena perpetua.

Cártel de Sinaloa operó con éxito por colaboración con autoridades

El fiscal Jay Clayton enfatizó que el Cártel de Sinaloa no podría operar con tal éxito sin la colaboración de “políticos y oficiales de la ley corruptos en su nómina”.

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó al cártel como una organización terrorista y advirtió que “nadie está por encima de la ley”.

Las autoridades de Estados Unidos reiteraron que los cargos son acusaciones y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.