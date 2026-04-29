La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, enviadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, la cancillería señaló que los documentos, recibidos el 28 de abril de 2026, carecen de pruebas suficientes y turnó los expedientes a la Fiscalía General de la República (FGR).

México también expresó inconformidad por la filtración pública de la acusación, al considerar que viola la confidencialidad establecida en los tratados bilaterales.

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