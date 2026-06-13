Claudia Sheinbaum recibió un reconocimiento del diario británico The Guardian por la serenidad con la que se ha conducido en el trato con el presidente Donald Trump, pese a las tensiones entre ambos países.

En el extenso perfil publicado en The Guardian, Sheinbaum fue señalada como “la líder de izquierda más popular del mundo”, destacando su “cabeza fría” para mantener una relación estable con Trump.

“Su habilidad para gestionar el tiempo durante las negociaciones arancelarias con Donald Trump el año pasado fue una muestra de su característica actitud, que ella denomina ‘cabeza fría’ , serenidad bajo presión”. The Guardian

The Guardian elegia "cabeza fría" de Claudia Sheinbaum (Cortesía)

The Guardian elogia a Sheinbaum por “cabeza fría” en trato con Donald Trump

The Guardian eligió a Sheinbaum por haber conseguido navegar con “cabeza fría” temas más delicados de la agenda bilateral con Trump, como la migración, el combate al narcotráfico y las disputas comerciales.

Según el reportaje, la estrategia de Claudia Sheinbaum ha sido responder con firmeza, evitando escalar los conflictos, lo que restando su capacidad para manejar la presión política proveniente de Estados Unidos.

El diario The Guardian subrayó que la firmeza de Sheinbaum le ha permitido mantenerse con altos niveles de aprobación entre la población mexicana, incluso, por encima del 70%.

Para The Guardian, uno de los aspectos más relevantes de la gestión de Sheinbaum es que ha comenzado a consolidar una identidad independiente, pese a que llegó al poder respaldada por AMLO.

A casi dos años de su gobierno, Claudia Sheinbaum habría demostrado tener la capacidad de tomar decisiones propias y construir una imagen de liderazgo autónomo en el escenario nacional e internacional.

The Guardian concluye que la combinación de popularidad, prudencia y habilidad política ha convertido a Claudia Sheinbaum en una de las figuras más observadas de América Latina.