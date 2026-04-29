Alberto Jorge Contreras Núñez es un exmando policiaco en Sinaloa que desarrolló su carrera dentro de la Fiscalía estatal. Su nombre ganó notoriedad al haber encabezado la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Si quieres conocer más sobre su edad, estudios y carrera, continúa leyendo.

¿Quién es Alberto Jorge Contreras Núñez?

Alberto Jorge Contreras Núñez es un exfuncionario de seguridad pública mexicano, identificado como exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Fue designado en noviembre de 2022 como encargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación, una de las áreas operativas más relevantes de la institución.

Trabajó durante años dentro de la Fiscalía sinaloense, donde ocupó distintos cargos relacionados con investigación criminal y combate a delitos de alto impacto. En abril de 2026, su nombre apareció en una acusación difundida por autoridades de Estados Unidos contra varios funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

¿Qué edad tiene Alberto Jorge Contreras Núñez?

Se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de Alberto Jorge Contreras Núñez, por lo que no se conoce cuál es su edad.

¿Alberto Jorge Contreras Núñez tiene esposa?

Se desconoce cuál es el estado civil de Jorge Contreras Núñez, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Alberto Jorge Contreras Núñez?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Alberto Jorge Contreras Núñez tiene hijos?

Se desconoce si Jorge Contreras Núñez tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria profesional.

¿Qué estudió Alberto Jorge Contreras Núñez?

Alberto Jorge Contreras cuenta con una licenciatura en Criminalística por el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública. Además de una segunda carrera en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.

¿En qué ha trabajado Alberto Jorge Contreras Núñez?

Alberto Jorge Contreras Núñez cuenta con una amplia trayectoria dentro de la procuración de justicia y seguridad estatal en Sinaloa, destacando cargos como: