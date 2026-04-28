Durante la conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo no tener información sobre la cancelación de la visa estadounidense del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“No tengo conocimiento”, fueron las palabras a las que se limitó a pronunciar Sheinbaum, tras ser cuestionada sobre el caso que se destapó en un reportaje de Los Angeles Times.

En el cual se señala a Rubén Rocha Moya, como una de las figuras a las que Estados Unidos les ha cancelado su visa ante una campaña anticorrupción dirigida en contra de funcionarios mexicanos.

Visa de Rubén Rocha Moya habría sido revocada desde 2025

Según fuentes en anonimato citadas por el periodista Steve Fisher en Los Angeles Times, la visa del gobernador Rubén Rocha Moya habría sido revocada desde 2025.

Sumándose Rubén Rocha Moya a la lista de funcionarios de su partido mismo, Morena, así como a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quienes Estados Unidos les había retirado su visa de turista.

Lo que se suma a la tensión sobre las relaciones entre Estados Unidos y México, sobre la insistencia ante el combate a la corrupción y el tráfico de drogas.

🔴 Cancelan visa a Rocha Moya en medio de investigación de EU contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen.



De acuerdo con una investigación de Los Angeles Times, EU habría echado a andar una campaña a largo plazo, impulsada como prioridad por el embajador… pic.twitter.com/O06rvWCUZN — Azucena Uresti (@azucenau) April 28, 2026

Estados Unidos tendría en la mira no sólo a políticos de partido gobernante en México

Otros de los detalles de los que Steve Fisher de Los Angeles Times reveló sobre su investigación es que Estados Unidos tendría en la mira no sólo a políticos de partido gobernante en México.

“Son funcionarios políticos de México de alto rango de varios partidos, por lo que no será exclusivamente del partido gobernante”. Steve Fisher, periodista de Los Angeles Times

Por lo que la campaña de Estados Unidos anticorrupción estaría abierta a investigar a quienes sea, pues esta pesquisa ha sido tema desde años anteriores entre ambas naciones por la corrupción en México.