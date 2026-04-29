La Embajada de Estados Unidos en México pide rendición de cuentas ante acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por la Corte del distrito sur de Nueva York.

A través de un comunicado la Embajada de Estados Unidos en México pide transparencia en el caso contra el gobernador de Sinaloa para fortalecer a las instituciones y seguridad de ambos países.

Las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya giran en torno a supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa y cargos como conspiración para la importación de narcóticos.

¿De qué cargos acusa Estados Unidos a Rocha Moya?

Ante la información que surgió de la cancelación de la visa del gobernador de Sinaloa, es la Corte del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, quienes acusan a Rocha Moya de los siguientes cargos:

Conspiración para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Dichos cargos podrían dar una cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión al gobernador de Sinaloa.

Aunque, Rubén Rocha Moya no es el único señalado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, porque también otros funcionarios y ex servidores públicos de Sinaloa están acusados de nexos con el Cártel de Sinaloa, así como de otros delitos.

Ellos son los funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa que acusa Estados Unidos

Además de Rocha Moya, surgen más acusaciones en contra de otros funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, al estar vinculados con el Cártel de Sinaloa, entre ellos figuran:

Enrique Inzunza Cazárez, senador mexicano; ex secretario general de Sinaloa

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Damaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito, también conocido como “tornado”, ex subdirector de la Policía del Estado de Sinaloa

Juan de Dios Gamez Mendívil, alcalde de Culiacán

Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito”, ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán

A todos se les acusa por los mismos cargos que al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aunque algunos se les agregan los cargos por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.