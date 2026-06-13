Ante la polémica con Yoon Su-jin, la creadora de contenido surcoreana conocida como Inocat por acto racista durante el partido de Corea del Sur vs Chequia del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara, el Colegio de Ingenieros de Jalisco se deslindo de Ulises Bernal.

“La persona señalada en dichas publicaciones es Ulises Fernando Bernal Miramontes, quien actualmente es presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geodestas del Estado de Jalisco, y no es integrante de nuestra agrupación, no forma parte de su padrón de miembros y nunca ha ocupado cargo alguno dentro de esta institución, por lo que carece de cualquier representación para hablar o actuar en nombre de este organismo”. Colegio de Ingenieros de Jalisco

Luego de que Ulises Bernal fuera señalado como el racista de Inocat e identificado como el presidente de la institución del Colegio de Ingenieros de Jalisco.

Ulises Bernal nunca fue parte del Colegio de Ingenieros de Jalisco, la institución lo desconoce

Tras deslindarse, el Colegio de Ingenieros de Jalisco de la polémica con Inocat, insistió en desconocer algún tipo de relación con Ulises Bernal.

Por lo que el Colegio de Ingenieros de Jalisco aseguró que es totalmente falso que Ulises Bernal fuera presidente o dirigente de la institución como se ha señalado.

Asimismo aseguraron que como institución están comprometidos “con la ética profesional, el respeto a la dignidad de las personas, la inclusión, la legalidad y la convivencia armónica entre culturas”.

Colegio de Ingenieros de Jalisco se deslinda de Ulises Bernal tras polémica con Inocat (Colegio de Ingenieros de Jalisco)

Internautas insisten al Colegio de Ingenieros de Jalisco no encubrir a Ulises Bernal

Pese a que el Colegio de Ingenieros de Jalisco se deslindo de Ulises Bernal, tras polémica con Inocat, internautas acusan a la institución de encubrir.

Pues entre los rastros de las redes sociales, se encontró un tweet del pasado del 2025 del Colegio de Ingenieros de Jalisco felicitando por su cumpleaños a Ulises Bernal.

Tweet mismo que se puede confirmar que es real, pues al entrar el perfil este dirige al perfil Colegio de Ingenieros de Jalisco donde el último tweet de la institución es precisamente el comunicado deslindando de Ulises Bernal, lo cual comprueba lo que dicen.

En el CICEJ celebramos el cumpleaños del Ing. Ulises Bernal Miramontes, Presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ - @CITGEJ_oficial). Le deseamos un día especial y un año pleno de éxitos que sigan fortaleciendo a la ingeniería en… pic.twitter.com/QNK6tYbeXQ — CICEJ (@cicej_) September 25, 2025

Con ello, los internautas piden al Colegio de Ingenieros de Jalisco dejar de encubrir y actuar para aplicar manera comprometida según expresaron su lineamientos en contra las acciones de Ulises Bernal tras acto racista a Inocat.

Sin embargo, la confusión debe ser aclarada, pues pese a la felicitaciones en tweet pasado, el Colegio de Ingenieros de Jalisco fue precisó al aclarar que Ulises Bernal es presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geodestas del Estado más no de ellos.