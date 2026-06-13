Un sismo de magnitud 5.2 se registró hoy 13 de junio de 2026 a las 12:20 horas en Guerrero, con epicentro a 25 kilómetros al oeste de San Marcos, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

El temblor se percibió en algunas partes de la CDMX, no se activó la alerta sísmica en toda la ciudad. Aunque el temblor fue moderado, se mantiene vigilancia en la región para descartar afectaciones.

Sismo de magnitud 5.2 en Guerrero activa alerta sísmica en zonas de CDMX (Captura de pantalla)

Sismo de 5.2 sacude Guerrero y activa alerta sísmica en algunas zonas de CDMX

La gobernadora Evelyn Salgado confirmó el sismo de 5.2 en Guerrero e informó que se activaron los protocolos de atención y monitoreo en las ocho regiones del estado, para garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, Evelyn Salgado señaló que las autoridades estatales mantienen comunicación permanente con los municipios para verificar posibles afectaciones y brindar apoyo en caso de ser necesario.

Sismo de magnitud 5.2 en Guerrero activa alerta sísmica en zonas de CDMX (Captura de pantalla)

El movimiento telúrico fue detectado a las 12:20 horas por sensores ubicados cerca del epicentro en Guerrero y el sistema de alerta sísmica estimó una anticipación de hasta 18 segundos para Chilpancingo.

La información de SASMEX señala que el sismo se percibió de manera moderada en la CDMX, sin embargo, no se reportó la activación de la alerta sísmica en toda la demarcación.