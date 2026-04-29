Enrique Inzunza se habría enterado de las acusaciones de Estados Unidos en su contra durante la sesión del Senado, por lo que inmediatamente se lo comunicó a Ignacio Mier, coordinador de Morena.

En entrevista con López-Dóriga, Ignacio Mier señaló que fue el propio Enrique Inzunza quien le comunicó que el gobierno de Estados Unidos lo había señalado de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Estábamos en el informe de una senadora y se me acercó para comentármelo. Fue en el momento que me enteré”. Ignacio Mier

Inzunza llega a Comisión Permanente pese a acusaciones de Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

Inzunza notificó a Ignacio Mier durante sesión del Senado sobre acusaciones de Estados Unidos

Ignacio Mier comentó que él no se enteró de las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York hasta que el mismo Enrique Inzunza le notificó de los señalamientos durante una sesión del Senado.

El senador dijo que cuestionó a Enrique Inzunza sobre estas acusaciones y él las rechazó asegurando que “son falsas y dolosas”.

“Le dije: ‘Tú dímelo, quiero que me lo digas’. Me dice: ‘Rechazo enfática y firmemente las imputaciones porque son falsas y dolosas’”. Ignacio Mier

Durante la entrevista, Ignacio Mier reveló que Enrique Inzunza le dio argumentos en contra de las acusaciones de Estados Unidos, pero aclaró que esas explicaciones las debe divulgar él mismo.

Asimismo, enfatizó que se debe mantener una postura prudente, juiciosa y serena, asegurando que el Senado y las autoridades competentes deben dar cumplimiento estricto al marco constitucional y legal de México.

Inzunza abandonó el Senado tras acusaciones de Estados Unidos

De acuerdo con la información, Enrique Inzunza abandonó el Senado luego de enterarse de las acusaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Enrique Inzunza dejó vació su curul en las votaciones posteriores y aunque medios de comunicación lo buscaron en su oficina, no pudieron localizar al senador de Morena.