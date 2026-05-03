Luis Guillermo Benítez “El Químico”, exalcalde de Mazatlán, Sinaloa por Morena, destapó un testimonio en contra del gobernador Rubén Rocha Moya.

“Ninguna duda tengo. Represalias muy fuertes del gobierno de Estados Unidos. El gobernador siempre estuvo enterado de los proyectos de Mazatlán [...] a los meses me llamó y me dijo que estaba muy mal lo que había hecho, que era muy grave y que si no renunciaba, que ya sabía lo que me podía pasar. Yo eso lo entendí como una amenaza de muerte.” Luis Guillermo Benítez “El Químico”, exalcalde de Mazatlán

De acuerdo a su testimonio, Rocha Moya lo amenazó de muerte; además, reveló que destinó 40 millones de pesos para asegurar candidaturas y opera con un “cerebro criminal”.

Luis Guillermo Benítez “El Químico” acusa directamente a Rocha Moya

En una reciente entrevista con Radio Fórmula, el exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez “El Químico”, reveló que fue amenazado de muerte por el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya.

Según Benítez, durante la gestión de Rocha Moya, tres alcaldes morenistas fueron orillados a dejar el poder, y señaló a Enrique Inzunza como el operador principal de las acciones más cuestionables del mandatario sinaloense.

“Honestamente sentí miedo en ese momento y dije yo: ‘bueno, si así están las cosas’. Lo pensé y decidí firmar y aceptar que renunciaba, pero la verdad es que fui obligado prácticamente ante una amenaza velada.” Luis Guillermo Benítez “El Químico”, exalcalde de Mazatlán

El testimonio de Luis Guillermo Benítez ha generado fuerte impacto en Sinaloa y reaviva las acusaciones de narcopolítica y corrupción en el gobierno morenista de la entidad.

“Quien ganó la encuesta y eso lo reconoce el propio Rocha Moya, fue un servidor. Gané la encuesta en Sinaloa pero previamente ayudado por quien quien mece la cuna de Rocha Moya: el senador Enrique Inzunza. Me fincaron una acusación que no existía para sacarme del camino a la candidatura al gobierno de Sinaloa.” Luis Guillermo Benítez “El Químico”, exalcalde de Mazatlán

Usuarios en redes exigen investigación inmediata de las autoridades federales ante la gravedad de las declaraciones de Benítez contra Rocha Moya, quien actualmente enfrenta acusaciones por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Pues cabe recordar que recientemente se le acusó de tener nexos con el narcotráfico, específicamente con la célula de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, acusaciones que involucran a al menos 9 funcionarios más incluido al senador Enrique Inzunza.

“Tengo relatos de personas que me dicen como Rocha Moya compró a muchos cercanos a López Obrador con dinero, con millones y millones de pesos. Formaron un círculo alrededor del presidente López Obrador para que yo no fuera el candidato, porque ya habían hecho negociaciones con Rocha Moya. Ahora lo que me interesa es que Rocha Moya sea juzgado, si es en México en México pero sería preferible en Estados Unidos donde piden su extradición, porque aquí pudieran evadir, como ya evadieron en una ocasión, los señalamientos contra Rocha Moya de ser el causante del asesinato del diputado federal, Héctor Meneses.” Luis Guillermo Benítez “El Químico”, exalcalde de Mazatlán