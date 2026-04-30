Se dio a conocer que la denuncia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico, fue presentada por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien también lleva el caso del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con la información, la denuncia fue interpuesta por Jay Clayton, en conjunto con Terrence Cole, administrador de la DEA, quienes acusan a Rocha Moya de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Jay Clayton lidera acusaciones contra Rubén Rocha y Nicolás Maduro

En una acción coordinada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que solicitan la extradición de Rocha Moya, se ha revelado que la acusación formal esta liderada por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

Este juzgador es reconocido en Estados Unidos durante fechas recientes, debido a que es el encargado de encabezar las acusaciones contra Nicolás Maduro, preso en Nueva York tras ser capturado en Venezuela.

Jay Clayton encabeza el caso de Rubén Rocha y también el de Nicolás Maduro (Department of Justice)

La gestión de Clayton al frente de la fiscalía ha destacado por la resolución de casos de alto impacto, que abarcan desde fraudes corporativos masivos y delitos sexuales, hasta acusaciones contra líderes extranjeros por narcoterrorismo.

Reportes señalan que el fiscal está centrando sus esfuerzos en combatir el tráfico de fentanilo, así como el lavado de dinero y las amenazas a la seguridad nacional para Estados Unidos.

Hasta el momento, el proceso contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses fue turnado a la jueza federal Katherine Polk Failla, marcando un precedente en la persecución de la corrupción institucional vinculada al crimen organizado internacional.