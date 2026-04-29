Rubén Rocha Moya rompió el silencio tras la acusación formal en su contra desclasificada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, calificándola como un “golpe político” contra la Cuarta Transformación.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable.A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa rechazó de manera categórica los señalamientos de narcotráfico, terrorismo y corrupción en Estados Unidos, asegurando que carecen de sustento y violentan la soberanía nacional.

La postura del gobernador por Morena coincide con la SRE, que señaló falta de pruebas en las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

En Estados Unidos, el gobernador de 76 años de edad enfrenta cargos con penas de hasta cadena perpetua por un presunto vínculo con Los Chapitos, grupo del Cartel de Sinaloa.

Rubén Rocha defiende la soberanía de México y rechaza las “calumnias”

A través de un mensaje público, Rubén Rocha Moya rechazó de manera “categórica y absoluta” los señalamientos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa, asegurando que las acusaciones carecen de veracidad y fundamento.

El gobernador de Sinaloa denunció que este proceso legal forma parte de una “estrategia perversa” que busca violentar la soberanía nacional y el orden constitucional de México.

“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, afirmó el gobernador de 76 años, quien prometió demostrar la “falta de sustento de esta calumnia” en el momento procesal oportuno.

Tras acusaciones en EU, Rubén Rocha Moya afirma que es un ataque contra la Cuarta Transformación (Tomado de X )

SRE respalda a Rubén Rocha

La postura del gobernador coincide con la reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual confirmó haber recibido las solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios.

No obstante, la SRE puntualizó que, tras una revisión jurídica inicial, los documentos enviados por la Embajada de los Estados Unidos no cuentan con elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de los acusados bajo el sistema legal mexicano.

Debido a la difusión pública de estas acusaciones, el Gobierno de México anunció el envío de un extrañamiento formal a la Embajada de los Estados Unidos, alegando una violación a las cláusulas de confidencialidad establecidas en los tratados vigentes.

Rubén Rocha Moya rompe el silencio por acusación en Estados Unidos (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

La gravedad de la acusación contra Rocha Moya en Nueva York

A pesar de la defensa política en México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene una acusación de extrema gravedad.

El fiscal Jay Clayton alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en 2021 gracias a que la facción de “Los Chapitos” secuestró e intimidó a sus rivales políticos.

Según el expediente estadounidense, el gobernador habría participado en reuniones con líderes del cártel —custodiadas por sicarios armados con ametralladoras— donde prometió protección a cambio de apoyo electoral y sobornos.

De ser procesado en Estados Unidos, Rocha Moya enfrenta una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por cargos que incluyen conspiración para la importación masiva de fentanilo y posesión de armas de grado militar.

Las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha han sido turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), que será la instancia encargada de decidir si existen pruebas suficientes para proceder con las órdenes de detención solicitadas por Washington.