Isaac del Toro se prepara para competir este domingo 14 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La Etapa 8 es a las 7 horas y será transmitida por ESPN y Disney+.
- Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- Fase: Etapa 8
- Fecha: Domingo 14 de junio
- Horario: 7 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Isaac del Toro correrá a partir de las 7 horas, tiempo del centro de México, la Etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
ESPN y Disney+ transmitirán el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.
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- Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- Fase: Etapa 8
- Fecha: Domingo 14 de junio
- Horario: 7 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?
Isaac del Toro tuvo un cierre de carrera electrizante, pues alcanzó al español Juan Ayuso en los kilómetros finales de la Etapa 7, lo que le permitió sellar su victoria número 27.
Además, Isaac del Toro ya se encuentra en la tercera posición de la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.