Gerardo Mérida Sánchez asumió la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en 2023, en un contexto en el que su experiencia fue vista como una oportunidad para mejorar los índices de seguridad en la entidad.

En 2026, autoridades del gobierno de Estados Unidos lo han vinculado, junto a otros funcionarios, incluido el mandatario estatal Rubén Rocha Moya, con presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez es general de división en retiro desde 2022. Durante su gestión al frente de la seguridad pública estatal, se comprometió a reducir la incidencia delictiva en Sinaloa.

A lo largo de su carrera, desempeñó funciones estratégicas dentro del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde fue subjefe y jefe en áreas de inteligencia, operaciones y logística.

¿Qué edad tiene Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez nació en Poza Rica; sin embargo, no se cuenta con una fecha de nacimiento exacta.

¿Quién es la esposa de Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez no ha brindado información pública sobre su estado civil ni sobre una posible relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Gerardo Mérida Sánchez?

Al no contar con una fecha de nacimiento completa, no es posible determinar el signo zodiacal de Gerardo Mérida Sánchez.

¿Gerardo Mérida Sánchez tiene hijos?

Se desconoce si Gerardo Mérida Sánchez tiene hijos, ya que mantiene su vida familiar fuera del ámbito público.

¿Qué estudió Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez cuenta con formación académica en el ámbito militar y jurídico, con estudios enfocados en seguridad, defensa y derecho.

Licenciatura en Administración Militar, Escuela Superior de Guerra

Licenciatura en Derecho

Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, Colegio de Defensa Nacional

Doctorado en Derecho

¿En qué ha trabajado Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez cuenta con una amplia trayectoria en seguridad pública y defensa nacional, con experiencia en distintos estados como Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Entre sus principales cargos destacan: