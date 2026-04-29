En medio de los señalamientos de Estados Unidos, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que habló con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las acusaciones de nexos con el Cártel de Sinaloa.

Periodista: ¿Qué le dijo la presidenta, gobernador? Rubén Rocha Moya: Nada, hablamos Entrevista a Rocha Moya

Aunque comentó que cuenta con el apoyo de Claudia Sheinbaum, Rocha Moya evitó dar detalles sobre los motivos por los que Estados Unidos lo vinculó con actividades criminales del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, dio a conocer que nunca recibió un comunicado por parte de Estados Unidos sobre la cancelación de su visa ni las razones por las que se tomó esa decisión.

Rubén Rocha (Cortesía )

“No va a pasar nada”: Rubén Rocha por acusación de Estados Unidos

Cuestionado por la prensa, el gobernador Rubén Rocha se dijo tranquilo y comentó que “no va a pasar nada” en cuanto a la solicitud de detención con fines de extradición emitida por Estados Unidos.

En ese sentido, hizo un llamado a los sinaloenses a mantenerse tranquilos y a seguir trabajando por el bien de Sinaloa, e incluso comentó que no habría cambios en su agenda política.

“Voy a permanecer trabajando aquí (en Sinaloa). Entrando y saliendo” Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

De igual forma, informó que tampoco recibió notificación sobre las acusaciones de Estados Unidos y reiteró que se siente tranquilo al respecto.

Rubén Rocha Moya rompe el silencio por acusación en Estados Unidos (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha Moya?

Según la acusación del Distrito Sur de Nueva York, a Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, se le imputan tres cargos federales:

Conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos con Los Chapitos

Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos para el Cártel de Sinaloa

Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos

En sus redes sociales, Rocha Moya negó rotundamente las acusaciones, afirmando que “no tienen ninguna verdad ni fundamento”, al mismo tiempo señaló a Estados Unidos de vulnerar la soberanía nacional.