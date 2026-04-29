Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, es señalado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, pero no figura en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

La OFAC no ha revelado si aplicará alguna sanción para Rubén Rocha Moya, a quien autoridades estadounidenses acusan de colaborar con el Cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas a este país.

La fiscalía de Estados Unidos solicita una sentencia de 40 años a cadena perpetua para Rubén Rocha Moya y los funcionarios presuntamente implicados con el Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya no aparece en la lista negra de OFAC

El nombre de Rubén Rocha Moya no se encuentra en la lista de la OFAC, así como tampoco hay indicios de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México vaya a iniciar una investigación en su contra o bloqueé sus cuentas bancarias.

Esto en el marco de las acusaciones contra funcionarios por la Corte de Distrito Sur de Nueva York de los siguientes delitos:

Narcotráfico

Tráfico de armas

Corrupción

La acusación contra el gobernador de Sinaloa lo señala por proteger al Cártel de Sinaloa; presuntamente, Los Chapitos habrían intervenido para que ganara la gobernatura del estado.

Rubén Rocha Moya rompe el silencio por acusación en Estados Unidos (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Fiscalía de Estados Unidos pide cadena perpetua contra Rubén Rocha Moya

La fiscalía de Distrito Sur de Nueva York asegura que la presunta red de protección encabezada por Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, permitió el tráfico de drogas a Estados Unidos.

Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios están acusado de diversos delitos, por lo que el caso está a cargo de la jueza federal Katherine Polk Failla.

Ante esta situación, la fiscalía de Estados Unidos está solicitando sentencias de 40 años a cadena perpetua.

En el caso del gobernador de Sinaloa, la fiscalía estadounidense también lo acusa de conspiración para poseer armas.