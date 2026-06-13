Yoon Su-jin, una popular creadora de contenido surcoreana conocida como Inocat denunció racismo en su contra durante el partido de Corea del Sur vs Chequia del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara en Jalisco.

Incidente que quedó grabado en video y que la propia Inocat compartido en redes, donde rápidamente internautas condenaron las acciones del aficionado mexicanos.

Mismo que fue señalado y ya hasta identificado como Ulises Bernal Miramontes, un ingeniero que presuntamente forma parte del Colegio de Ingenieros de Jalisco.

Aficionado mexicano es denunciado por Inocat tras racismo en el Corea del Sur vs Chequia

A través de un video la influencer Inocat denunció racismo por parte del aficionado Ulises Bernal Miramontes en el partido de Corea del Sur vs Chequia.

Luego de que en el video se puede ver a Ulises Bernal Miramontes haciendo el gesto de “ojos chinitos” mismo que para las personas asiáticas es considerado un acto racista.

Por lo que se puede ver inmediatamente la incomodidad de Inocat al momento de ver el gesto del aficionado mexicano, borrando la sonrisa de la creadora surcoreana en el momentos que debería de ser de fiesta y unión por el juego del balompié.

Mexicanos se disculpan con Inocat “no todos somos iguales”

Tras los hechos del racismo por parte del aficionado Ulises Bernal Miramontes, mexicanos se disculpan con Inocat asegurando que “no todos somos iguales”.

“Perdón, no todos los mexicanos somos así, una disculpa”, “que horror que pases estos, disculpa” , “espero que pese al incidente disfrutes de lo bello de México”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, en un comentario más Inocat agradeció “los mensajes tan bonitos” de los mexicanos ante el mal momento que vivió en México la creadora de Corea del Sur.