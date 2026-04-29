Juan Valenzuela Millán, también conocido como “Juanito”, fue comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Sinaloa, durante el periodo 2018–2024.

En 2026, fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presunta conspiración para importar narcóticos, así como por su posible participación en secuestros que habrían derivado en asesinatos.

¿Quién es Juan Valenzuela Millán?

Juan Valenzuela Millán fue acusado por el Departamento de Justicia en Nueva York, Estados Unidos, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la información disponible, habría participado en el secuestro de una fuente y de familiares relacionados con la DEA.

¿Qué edad tiene Juan Valenzuela Millán?

Juan Valenzuela Millán tiene aproximadamente 35 años, según reportan algunas fuentes; sin embargo, no se cuenta con una fecha de nacimiento confirmada.

¿Quién es la esposa de Juan Valenzuela Millán?

Juan Valenzuela Millán mantiene un perfil discreto y no ha brindado declaraciones sobre su vida personal, por lo que se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Juan Valenzuela Millán?

Al no contar con una fecha precisa de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Juan Valenzuela Millán.

¿Juan Valenzuela Millán tiene hijos?

No hay información pública disponible que confirme si Juan Valenzuela Millán tiene hijos, ya que mantiene su vida familiar en el ámbito privado.

¿Qué estudió Juan Valenzuela Millán?

No existen registros públicos claros sobre la formación académica de Juan Valenzuela Millán. Su perfil profesional se ha desarrollado principalmente dentro de corporaciones de seguridad pública.

¿En qué ha trabajado Juan Valenzuela Millán?

Juan Valenzuela Millán desarrolló su carrera en el ámbito de la seguridad pública en Culiacán, destacando por su trayectoria dentro de la Policía Municipal.