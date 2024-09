Rubén Rocha Moya rechazó que Los Chapitos ―facción del Cártel de Sinaloa vinculada a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera― haya financiado su campaña por la gubernatura de Sinaloa.

En entrevista con José Cárdenas y en el contexto de las recientes jornadas de violencia en Culiacán y municipios aledaños, el gobernador Rubén Rocha fue cuestionado sobre las acusaciones en su contra sobre la presunta entrega de millones de pesos por parte de Los Chapitos a su campaña electoral.

“Me lastima mucho esto, porque es totalmente falso”, así lo negó el gobernador de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya se defiende de supuesto financiamiento de Los Chapitos a su campaña: “Yo no tengo relación con el narco”

Ante los señalamientos de que habría recibido recursos de Los Chapitos, el gobernador Rubén Rocha Moya negó tener alguna relación con el narcotráfico y señaló que “mucho menos soy subsidiario”.

En este sentido, dijo ser un hombre dedicado a la academia y “que no he tenido tiempo para desde luego delinquir, que no es mi vocación”.

“Yo no tengo relación con el narco, mucho menos soy subsidiario. Yo soy un hombre que me he dedicado a la academia, que no he tenido tiempo para desde luego delinquir, que no es mi vocación” Rubén Rocha Moya. Gobernador de Sinaloa

Expuso parte de su trayectoria académica e, incluso, apuntó que es autor de un libro sobre narcotráfico, pero se asumió como “clasemediero” y aseguró que la casa en la que vive aún la está pagando al FOVISSSTE.

Negó que haya acumulado recursos “y mucho menos he acudido a un grupo faccioso para que financie mis actividades”.

“He sido hombre de izquierda de toda la vida. Estoy a toda prueba, estoy absolutamente limpio de todos esos infundios, inventos, fantasías que me adjudican, que no sé de dónde las han sacado”, agregó.

Rubén Rocha Moya sobre supuesta reunión a la que asistiría con el Mayo Zambada y Melesio Cuén: “No soy amigos de delincuentes”

Luego de que Ismael ‘El Mayo’ Zambada refirió que el gobernador de Sinaloa asistió a una reunión con él y Melesio Cuén por la disputa de la Universidad de Sinaloa, Rubén Rocha Moya se deslindó e indicó que no tenían por qué invitarlo a ningún encuentro de ese tipo y que “no es amigo de delincuentes”.

Insistió que él no se encontraba en Culiacán, pero negó que haya sido una coartada de su parte.

“Entonces, ¿el Mayo Zambada miente?”, preguntó Pepe Cárdenas. “Si le dijeron que iba a ir, lo engañaron; y si les creyó, pues cayó en la trampa”, respondió el gobernador.

Sostuvo que estos señalamientos le afectan a su imagen, pero retiró que no tienen ningún fundamento ni pruebas.